مان يونايتد يفاجئ بول بوجبا

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن خطة نادي مانشستر يونايتد للحفاظ على قوة خط وسط الفريق في حالة رحيل الفرنسي بول بوجبا خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.





وينتهي تعاقد بوجبا مع المان يونايتد في يونيو المقبل، ولم يوافق اللاعب الفرنسي حتى الآن على عروض التجديد.





وبحسب المعلومات الواردة بصحيفة "صن" البريطانية، فإن المان يونايتد يرغب في الظفر بخدمات الإيفواري فرانك كيسي، لاعب وسط ميلان، في صفقة مجانية".





وأضاف:"ويقتنع مسؤولو المان يونايتد بمستوي كيسي ويري أنه البديل المناسب في حالة رحيل بوجبا، لاسيما أن النادي الإنجليزي يواجه منافسة في الصفقة من باريس سان جيرمان وبرشلونة وليفربول".





وينتهي عقد كيسي مع ميلان ينتهي في يونيو المقبل، ولم يوافق النادي الإيطالي على طلبات اللاعب بشأن الراتب السنوي للتجديد.



