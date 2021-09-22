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نجم طلائع الجيش يكشف مفاجأة بعد التتويج بالسوبر على حساب الأهلي

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 03:59 ص
الاهلي وطلائع الجيش
الاهلي وطلائع الجيش
أمل الحلفاوي

أكد ميدو جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، أنه كان هناك تدريبات على ركلات الجزاء بشكل يومي قبل مباراة الأهلي في كأس السوبر المصري.

وقال جابر خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "كنا نتدرب على ركلات الترجيح بشكل يومي خلال الفترة الماضية قبل لقاء الأهلي في السوبر".

وأضاف، "كان لدي يقين أننا سنفوز إذا وصلنا لركلات الترجيح، كنت أثق في اللاعبين ومحمد بسام حارس مرمى الفريق".

وأوضح، "عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق قام بإشراكي في مركز المهاجم خلال الفترة الماضية في التدريبات، بسبب عدم وجود مهاجمين بالفريق بعد رحيل عمرو جمال وناصر منسي".

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