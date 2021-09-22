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الزمالك يجهز مفاجأة جديدة لجماهيره

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 04:33 ص
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي

كشف الإعلامي محمد فاروق، أن مسؤولي نادى الزمالك، استقروا على عقد جلسة مع محمد أبو جبل، حارس مرمي الفريق، عقب معسكر الإسكندرية للاتفاق حول تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وقال فاروق خلال برنامجه "البريمو"، المذاع على قناة "TEN": " الزمالك يرغب فى تمديد عقد أبو جبل لمدة 3 سنوات مقبل، حيث ينتهي عقده فى نهاية الموسم المقبل".

وأضاف: "أبو جبل يرغب فى الحصول على 9 مليون راتب سنوي، حيث يتقاضي خلال الفترة الحالية راتب 4 مليون جنيه فى الموسم".

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