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كلوب يضع عينه على جوهرة تشيلسي

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 04:33 ص
يورجن كلوب
يورجن كلوب
محمد الدمتناوي
كشفت تقارير صحفية، أن نادي ليفربول يسعى للتعاقد مع الشاب الإنجليزي كالوم هودسون أودوي لاعب فريق تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ليفربول يترقب موقف نجم تشيلسي

وكان صاحب الـ20 عامًا قريبًا للغاية من الانتقال إلى بوروسيا دورتموند الألماني في الصيف الماضي، لكن المدرب توماس توخيل كان مترددًا في السماح له بمغادرة البلوز.

وبحسب صحيفة "كالشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن ليفربول ينظرون بعناية لموقف المهاجم الإنجليزي الذي يتميز في اللعب بكلتا القدمين وفي مركزي الجناح الأيمن والأيسر.

وتابعت الصحيفة، أن ليفربول يخطط للتعاقد مع هودسون أودوي في يناير المقبل، ويتناقش مع وكيله لكي يعرف موقف اللاعب نفسه.

ومن المقرر أن ينتهي عقد أودوي مع تشيلسي حتى 2024 بعدما جدد العام قبل الماضي، في وقت كان قريبا للغاية فيه من الانتقال إلى بايرن ميونخ.

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