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نجم مان يونايتد يقدم نصيحة ذهبية لمدرب ليفربول

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 05:00 ص
يورجن كلوب
يورجن كلوب
محمد الدمتناوي
حث ريو فرديناند أسطورة مانشستر يونايتد، نادي ليفربول على إعادة التعاقد مع الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلينج لاعب فريق مانشستر سيتي.

ورحل رحيم ستيرلينج عن ليفربول في 2015 إلى مانشستر سيتي، ومنذ ذلك الحين يتألق مع السكاي بلو.

لكن رحيم ستيرلينج كان من المهددين بالخروج في الصيف الماضي، ولم يشارك مع الفريق في 90 دقيقة كاملة من بداية الموسم سوى مرة واحدة فقط.

وقال فرديناند في تصريحات عبر يوتيوب: "لقد فقد ستيرلينج الثقة في مانشستر سيتي، خاصة وأنه تم استبعاده من التشكيل الأساسي هذا الموسم".

وتابع: "كان هذا الرجل هو المنقذ لهم في العديد من المباريات عندما احتاجوا له في السنوات الأخيرة، وفجأة أصبح خارج حسابات المدرب".

وواصل: "لا أعرف كيف يفكر بيب جوارديولا، يجب أن يكون على دراية بأن هناك أندية ستبحث عن إمكانية التعاقد مع رحيم، إذا كنت مدربًا سأتعاقد معه على الفور".

وأتم: "يمكن لـ ليفربول فعل ذلك، إذا كنت هناك سأشتري رحيم ستيرلينج غدًا دون تفكير".

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