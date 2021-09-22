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قرار مفاجئ من كارتيرون في الزمالك

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 05:30 ص
كارتيرون
كارتيرون
محمد نادر
اتفق الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع مجلس إدارة النادى على إعادة النظر فى قائمة الراحلين من جديد، بعد قرار الاتحاد الدولى بإيقاف القيد.

كارتيرون يبلغ إدارة الزمالك بهذا القرار

ووفقاً لما ذكرته بعض المصادر، أن كارتيرون تمسك ببعض الأسماء مثل إسلام جابر وأحمد أبو الفتوح وعبد الله جمعة.

وأضافت: "هناك أيضا اتجاه نحو الإبقاء على محمود عبد العزيز، لاعب وسط الفريق، ورفض خروجه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، كما ارتفعت فرص استمرار عمر السعيد، العائد من إعارة إلى صفوف الجونة".

ويخشى جهاز الكرة فى صفوف نادى الزمالك، من إيقاف فترة القيد فى الوقت الحالى ما سيتسبب فى عدم ضم الصفقات الجديدة إلى قائمة الفريق.

الكلمات المفتاحية

كارتيرون الزمالك اخبار الرياضة إيقاف القيد

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