نجم ريال مدريد يعاني بسبب قلة المشاركة

يواجه ماركو أسينسيو موقف صعب داخل ريال مدريد بسبب تألق فينيسيوس جونيور وعودة إدين هازارد ووجود كريم بنزيما المستمر فضلا عن بداية إدواردو كامافينجا الرائعة مع الفريق.





أسينسيو قلق بسب قلة اعتماد كارلو أنشيلوتي عليه





وفي ظل هذه التطورات قل اعتماد المدرب كارلو أنشيلوتي على اللاعب الإسباني لدرجة أنه لعب 68 دقيقة فقط منذ انطلاقة الموسم موزعة على 5 مباريات شارك فيها كبديل.





وأكد الصحفي أنطون ميانا في شبكة (كادينا سير) الإسبانية أن "الأسبوع الجاري سيكون حاسما. إذا استمر الوضع كما هو عليه الآن فسيصبح الموسم طويلا. لأن ماركو ليس إيسكو، ولا مارسيلو، تأتيه عروض ولا أحد يفهم ما هو الدور الذي يسنده له أنشيلوتي".





لذا فربما يشهد سوق الانتقالات الشتوية المقبل مستجدات بالنسبة للاعب.





وأوضح ميانا "هناك نقطة مهمة هنا ألا وهي أن هذا هو أول صيف كان بوسع ماركو الرحيل فيه. تلقى عرضا جادا لكنه فضل البقاء، لكن أسينسيو لم يكن أبدا معروضا للبيع. وقد أبرز المحيطون به أن مستقبل اللاعب مع النادي يعتمد على أنشيلوتي".





يشار إلى أن أسينسيو (25 عاما) تعرض لإصابة قوية بالركبة في صيف 2019 أثناء مباراة ودية أمام آرسنال حالت دون ظهوره مع الريال، أو على الأقل بشكل مستمر منذ ذلك الحين حتى بعد تعافيه.



