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إبراهيم سعيد: الثقة الزائدة السر وراء خسارة الأهلي لقب السوبر

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 06:01 ص
ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد
أمل الحلفاوي


كشف إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق، عن السبب وراء خسارة الأحمر للقب السوبر المصري أمام طلائع الجيش، بركلات الجزاء، أمس الثلاثاء.

إبراهيم سعيد: الثقة الزائدة السر وراء خسارة الأهلي لقب السوبر

وأكد إبراهيم سعيد، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "لاعبو الأهلي كان لديهم ثقة زائدة، اللاعبون ظنوا أن المباراة سهلة، وافتقدوا الروح خلال المباراة، مما أدى إلى فشلهم في تحقيق اللقب".

واستكمل، "لم أر أي أداء للاعبي الأهلي أمام طلائع الجيش، خطوط الفريق كانت متباعدة عن بعضها البعض خلال المباراة".

جدير بالذكر أن الأهلي خسر بنتيجة 3-2 أمام طلائع الجيش، بركلات الترجيح، بعد أن انتهى اللقاء والوقت الإضافي بالتعادل السلبي دون أهداف.

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