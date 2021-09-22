مفاجأة جديدة بشأن أزمات الزمالك مع "فيفا"





كشف عمرو أدهم، عضو لجنة إدارة الزمالك، أن قضايا النادي وصلت إلى 14 قضية، مشيرًا إلى أن الإدارة نجحت في تسوية 7 منها، كان آخرهم قضية الدولي التونسي حمدي النقاز.





وأوضح عمرو أدهم، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "أوضة اللبس"، المذاع على قناة "النهار"، " عدد القضايا على الزمالك قد وصلت إلى 14 قضية، نجحنا في تسوية 7 قضايا منها، ونسعى إلى تسوية باقي القضايا خلال الفترة المقبلة".





جدير بالذكر أن الزمالك، نجح في إنهاء أزمة حمدي النقاز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وقام بإعادته إلى صفوف الفريق.



