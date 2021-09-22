Advertisements

مفاجأة جديدة بشأن أزمات الزمالك مع "فيفا"

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 06:07 ص
الزمالك
الزمالك
أمل الحلفاوي

كشف عمرو أدهم، عضو لجنة إدارة الزمالك، أن قضايا النادي وصلت إلى 14 قضية، مشيرًا إلى أن الإدارة نجحت في تسوية 7 منها، كان آخرهم قضية الدولي التونسي حمدي النقاز.

وأوضح عمرو أدهم، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "أوضة اللبس"، المذاع على قناة "النهار"، " عدد القضايا على الزمالك قد وصلت إلى 14 قضية، نجحنا في تسوية 7 قضايا منها، ونسعى إلى تسوية باقي القضايا خلال الفترة المقبلة".

جدير بالذكر أن الزمالك، نجح في إنهاء أزمة حمدي النقاز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وقام بإعادته إلى صفوف الفريق.

الكلمات المفتاحية

فيفا القضايا الزمالك ادهم

أخبار تهمك

رئيس الزمالك يوافق على طلب كارتيرون

منذ حوالي 7 ساعات

كيروش يضم صفقة الأهلي المنتظرة إلى معسكر منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن السوبر بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يجهز مفاجأة جديدة لجماهيره

منذ ساعتين و 34 دقيقة

مان يونايتد يفاجئ بول بوجبا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف حقيقة إصابة بيرسي تاو المزمنة

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة بشأن إيقاف الزمالك عن قيد الصفقات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

صفقة الزمالك المنتظرة يحرج الأهلي بعد الفوز بالسوبر

منذ أقل من ساعة

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد خسارة السوبر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تشكيل طلائع الجيش الرسمي ضد الأهلي في السوبر المصري

منذ حوالي 13 ساعة

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن أزمات الزمالك مع "فيفا"

منذ ساعة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يوقع عقوبة مالية ضخمة على اللاعبين والجهاز الفني بعد خسارة السوبر

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

حيلة الزمالك للهروب من خصم النقاط بعد رفض الاستشكال ضد "أجوجو"

مفاجأة جديدة بشأن حمدي النقاز والزمالك

مفاجأة جديدة بشأن أزمة جروس مع الزمالك

أخبار الزمالك اليوم الخميس: ساعات حاسمة في أزمة السوبر.. البحث عن بديل النقاز.. قرار برحيل مدافع الفريق

مفاجأة.. الزمالك يفتح ملف صفقة «وادي» مجددًا

ميدو يفجر مفاجأة بشأن مستقبل أوباما مع الزمالك

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:20 م

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

03:59 م

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

07:29 م

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

12:44 م

عاجل.. الأهلي يوقع عقوبة مالية ضخمة على اللاعبين والجهاز الفني بعد خسارة السوبر

12:00 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements