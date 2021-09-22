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جهود أمنية مكثفة لكشف ملابسات اختفاء سيدة من السنبلاوين في الدقهلية (صور)

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 06:00 ص
السيدة المختفية
السيدة المختفية
محمد كشك
سادت حالة من القلق والرعب بين اهالي منطقة الخوال بمدينة السنبلاوين في محافظة الدقهلية، إثثر تغيب سيدة تدعى حياة صبحي جعفر تبلغ من العمر ٣٠ عامًا، وحاصلة على ليسانس آداب كانت في طريقها لشراء كتب لأبنائها ظهر يوم الإثنين الموافق 20 سبتمبر وحتى الآن لم تعد.

وقال كمال عبده كمال حسن، 35 سنة، زوج السيدة المختفية، صاحب فرن عيش،  إن آخر خروج لزوجته من المنزل من المنزل كان لشراء كتب خارجية لأبنائنا، موضحًا أن زوجته لا تعاني من أي أمراض، وأنهما متزوجان منذ 14 عامًا ولا يوجد بينهما أي خلاقات، ولديهما 5 أولاد في مراحل تعليم مختلفة، والأصغر لا يبلغ عمره عامين، وكانت متفرغة لتربية الأبناء.

وأكد الزوج أن رجال الأمن لن تتوانى في البحث والتحري من خلال فريق بحث، وجرى تحرير المحضر رقم 9215 إداري السنبلاوين لسنة 2021، والعرض على النيابة ومباشرة التحقيقات.
جهود أمنية مكثفة لكشف ملابسات اختفاء سيدة من السنبلاوين في الدقهلية (صور)
جهود أمنية مكثفة لكشف ملابسات اختفاء سيدة من السنبلاوين في الدقهلية (صور)
جهود أمنية مكثفة لكشف ملابسات اختفاء سيدة من السنبلاوين في الدقهلية (صور)
جهود أمنية مكثفة لكشف ملابسات اختفاء سيدة من السنبلاوين في الدقهلية (صور)
جهود أمنية مكثفة لكشف ملابسات اختفاء سيدة من السنبلاوين في الدقهلية (صور)
جهود أمنية مكثفة لكشف ملابسات اختفاء سيدة من السنبلاوين في الدقهلية (صور)

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