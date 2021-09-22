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أتليتكو في الصدارة.. ترتيب الدوري الاسباني قبل مباريات اليوم الأربعاء

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 06:30 ص
اتلتيكو مدريد
اتلتيكو مدريد
غدير أحمد

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم قبل مباريات اليوم الأربعاء.

ويتصدر أتليتكو مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة، ثم يحل ريال مدريد بالمرتبة الثانية بـ13 نقطة.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإسباني كالآتي:-

1 أتلتيكو مدريد، 14 نقطة.
2 ريال مدريد، 13 نقطة.
3 فالنسيا، 10 نقاط.
4 رايو فاليكانو، 10 نقاط.
5 ريال سوسيداد، 9 نقاط.
6 أتلتيك بلباو 9 نقاط.
7 إشبيلية، 8 نقاط.
8 برشلونة، 8 نقاط.
9 أوساسونا، 8 نقاط.
10 مايوركا، 8 نقاط.
11 ريال بيتيس، 6 نقاط.
12 إلتشي، 6 نقاط.
13 قادش، 5 نقاط.
14 فياريال، 4 نقاط.
15 ليفانتي، 4 نقاط.
16 إسبانيول، 3 نقاط.
17 غرناطة، 3 نقاط.
18 سيلتا فيجو، نقطة.
19 خيتافي، لا يوجد نقاط.
20 ألافيس، لا يوجد نقاط.

الكلمات المفتاحية

الدوري الاسباني اخبار الرياضة اتلتيكو

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