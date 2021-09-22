Advertisements

اقتراح الأهلي يجبر نجمه على تجديد عقده

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 07:01 ص
الاهلي
الاهلي
محمد نادر
اقترب المحترف التونسى علي معلول، الظهير الأيسر بالنادى الأهلى، من تمديد عقده مع القلعة الحمراء خلال الأيام القليلة المقبلة.

اقتراح الأهلي يجبر لاعبه على تجديد عقده

ووفقاً لما ذكرته بعض المصادر، إلى أن هناك وجود موافقة مبدئية من جانب معلول على اقتراح تقدم به جهاز الكرة فى القلعة الحمراء لتجديد عقده.

وكان الأهلي اتفق مع معلول على التمديد لموسمين بخلاف الموسم الحالي، على أن يكون الموسم الرابع الذي يرغب الدولي التونسي في تواجده بالعقد حال موافقة الطرفين.

وكان معلول تمسك خلال الأيام القليلة الماضية بتجديد عقده مع القلعة الحمراء لثلاثة مواسم، بخلاف الموسم المتبقى فى عقده، وهو ما رفضه جهاز الكرة فى القلعة الحمراء.

واقترح النادى الأهلى فى النهاية أن يكون التجديد لمدة موسمين بخلاف الموسم المتبقى، وأن يكون تفعيل الموسم الأخير حال موافقة إدارة الأهلى واللاعب.

يذكر أن طلائع الجيش توج بالسوبر المصري لموسم 2019/2020 بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح.

الكلمات المفتاحية

موافقة مبدئية معلول تجديد عقد معلول الاهلي

أخبار تهمك

كيروش يضم صفقة الأهلي المنتظرة إلى معسكر منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد خسارة السوبر

منذ حوالي 9 ساعات

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن السوبر بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

مان يونايتد يفاجئ بول بوجبا

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يجهز مفاجأة جديدة لجماهيره

منذ ساعتين و 35 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن أزمات الزمالك مع "فيفا"

منذ ساعة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يوقع عقوبة مالية ضخمة على اللاعبين والجهاز الفني بعد خسارة السوبر

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة الزمالك المنتظرة يحرج الأهلي بعد الفوز بالسوبر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. شوبير يكشف حقيقة إصابة بيرسي تاو المزمنة

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة بشأن إيقاف الزمالك عن قيد الصفقات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تشكيل طلائع الجيش الرسمي ضد الأهلي في السوبر المصري

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

منذ حوالي 15 ساعة

رئيس الزمالك يوافق على طلب كارتيرون

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

الأهلي يقترب من تجديد عقد مروان محسن

بعد مروان محسن.. الأهلي يستعد لتجديد عقد نجم جديد

الأهلي يقترب من تجديد عقد مروان محسن

الأهلي يُنهي تفاصيل تجديد عقد فايلر

نجم الأهلي يقترب من البقاء بعد رحيل فايلر

الأهلي يحدد موعد تجديد عقد نجمه

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:20 م

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

03:59 م

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

07:29 م

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

12:44 م

عاجل.. الأهلي يوقع عقوبة مالية ضخمة على اللاعبين والجهاز الفني بعد خسارة السوبر

12:00 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements