اقتراح الأهلي يجبر نجمه على تجديد عقده

اقترب المحترف التونسى علي معلول، الظهير الأيسر بالنادى الأهلى، من تمديد عقده مع القلعة الحمراء خلال الأيام القليلة المقبلة.





اقتراح الأهلي يجبر لاعبه على تجديد عقده





ووفقاً لما ذكرته بعض المصادر، إلى أن هناك وجود موافقة مبدئية من جانب معلول على اقتراح تقدم به جهاز الكرة فى القلعة الحمراء لتجديد عقده.





وكان الأهلي اتفق مع معلول على التمديد لموسمين بخلاف الموسم الحالي، على أن يكون الموسم الرابع الذي يرغب الدولي التونسي في تواجده بالعقد حال موافقة الطرفين.





وكان معلول تمسك خلال الأيام القليلة الماضية بتجديد عقده مع القلعة الحمراء لثلاثة مواسم، بخلاف الموسم المتبقى فى عقده، وهو ما رفضه جهاز الكرة فى القلعة الحمراء.





واقترح النادى الأهلى فى النهاية أن يكون التجديد لمدة موسمين بخلاف الموسم المتبقى، وأن يكون تفعيل الموسم الأخير حال موافقة إدارة الأهلى واللاعب.





يذكر أن طلائع الجيش توج بالسوبر المصري لموسم 2019/2020 بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح.



