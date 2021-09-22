Advertisements

ليفربول يتصدر.. ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة القادمة

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 07:02 ص
ليفربول
ليفربول
غدير أحمد
أسدل الستار على مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب فوز تشيلسي على توتنهام بثلاثية نظيفة.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة مع ليفربول ومانشستر يونايتد، وفي الجانب الأخر توقف توتنهام عند 9 نقاط في المركز السابع.

ويقدم لكم "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:-

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الخامسة

1 تشيلسي، 13 نقطة.
2 ليفربول، 13 نقطة.
3 مانشستر يونايتد، 13 نقطة.
4 برايتون، 12 نقطة.
5 مانشستر سيتي، 10 نقاط.
6 إيفرتون، 10 نقاط.
7 توتنهام، 9 نقاط.
8 وست هام، 8 نقاط.
9 برينتفورد، 8 نقاط.
10 أستون فيلا، 7 نقاط.
11 واتفورد، 6 نقاط.
12 ليستر سيتي، 6 نقاط.
13 آرسنال، 6 نقاط.
14 كريستال بالاس، 5 نقاط.
15 ساوثهامبتون، 4 نقاط.
16 ولفرهامبتون، 3 نقاط.
17 ليدز يونايتد، 3 نقاط.
18 نيوكاسل يونايتد، نقطتان.
19 بيرنلي، نقطة.
20 نورويتش سيتي، لا يوجد نقاط.

الكلمات المفتاحية

ليفربول ترتيب الدوري الانجليزي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يوقع عقوبة مالية ضخمة على اللاعبين والجهاز الفني بعد خسارة السوبر

منذ حوالي 7 ساعات

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

منذ حوالي 9 ساعات

مان يونايتد يفاجئ بول بوجبا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف حقيقة إصابة بيرسي تاو المزمنة

منذ حوالي 19 ساعة

كيروش يضم صفقة الأهلي المنتظرة إلى معسكر منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة الزمالك المنتظرة يحرج الأهلي بعد الفوز بالسوبر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تشكيل طلائع الجيش الرسمي ضد الأهلي في السوبر المصري

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يجهز مفاجأة جديدة لجماهيره

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن السوبر بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة بشأن إيقاف الزمالك عن قيد الصفقات

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن أزمات الزمالك مع "فيفا"

منذ ساعة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد خسارة السوبر

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس الزمالك يوافق على طلب كارتيرون

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد مباريات ليفربول| موعد مباراة ليفربول المقبلة

liverpool موعد مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

قبل إستئناف البريميرليج.. ليفربول "نمبر وان" في الدوري الإنجليزي قبل جائحة كورونا (أرقام)

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح فى الصدارة

صراع ثلاثي.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة القادمة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:20 م

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

03:59 م

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

07:29 م

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

12:44 م

عاجل.. الأهلي يوقع عقوبة مالية ضخمة على اللاعبين والجهاز الفني بعد خسارة السوبر

12:00 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements