نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن الإسباني ماركو أسينسيو أصبح موقفه صعبا داخل ريال مدريد الإسباني بسبب تألق البرازيلي فينيسيوس جونيور وعودة البلجيكي إدين هازارد ووجود الفرنسي كريم بنزيما المستمر بالإضافة إلى بداية الفرنسي إدواردو كامافينجا الرائعة مع الفريق.





وأفاد الصحفي الإسباني أنطون ميانا في إذاعة كادينا سير الإسبانية بأنه في ظل هذه التطورات قل اعتماد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق على النجم الإسباني لدرجة أنه لعب 68 دقيقة فقط خلال 5 مباريات شارك فيها كبديل منذ بداية الموسم الحالي.





وأوضح الصحفي أنطون ميانا أن الأسبوع الحالي سيكون حاسما لأنه في حالة استمرار الوضع كما هو عليه الآن فسيصبح الموسم طويلا لأن ماركو ليس إيسكو ولا مارسيلو، حيث تأتيه عروض ولا أحد يفهم ما هو الدور الذي يسنده له أنشيلوتي لذلك ربما تشهد فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مستجدات بالنسبة للنجم الإسباني.





وألمح أنطون ميانا أنه هناك نقطة مهمة ألا وهي أن هذا هو أول صيف كان بوسع ماركو الرحيل فيه، حيث تلقى عرضا جادا لكنه فضل الاستمرار، حيث أن أسينسيو لم يكن أبدا مطروحا للبيع وقد أبرز المقربون منه أن مستقبله مع ريال مدريد يعتمد على أنشيلوتي.





وأشار أنطون ميانا إلى أن أسينسيو البالغ من العمر 25 عاما كان قد تعرض لإصابة قوية في الركبة في صيف 2019 أثناء مباراة ودية أمام آرسنال حالت دون ظهوره مع الملكي أو على الأقل بشكل مستمر منذ ذلك الحين حتى بعد تعافيه.



