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كارتيرون يحسم مصيره مع الزمالك

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 08:00 ص
كارتيرون
كارتيرون
محمود دياب
حسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقفة من الاستمرار مع الفريق خلال الموسم الكروي المقبل.

ورفض المدرب الفرنسي العديد من العروض المغرية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، مؤكداً على استمراره مع القلعة البيضاء.

وكان تلقي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، العديد من العروض خلال الوقت الحالي لرحيل عن صفوف الفريق.

ونجح المدرب الفرنسي في حصد لقب بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، مع نادي الزمالك خلال الموسم الحالي.

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