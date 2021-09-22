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الكالتشيو يشتعل.. ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 08:01 ص
ميلان
ميلان
غدير أحمد
يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم قبل مباريات اليوم الأربعاء.

ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 13 نقطة، ثم يحل نابولي بالمرتبة الثانية برصيد 12 نقطة.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإيطالي كالآتي:-

1 إنتر ميلان، 13 نقطة.
2 نابولي، 12 نقاط.
3ميلان، 10 نقاط
4 أتالانتا، 10 نقاط.
5 روما، 9 نقاط.
6 فيورنتينا، 9 نقاط.
7 بولونيا، 8 نقاط
8 لاتسيو، 7 نقاط.
9 أودينيزي، 7 نقاط.
10 تورينو، 6 نقاط.
11 سامبدوريا، 5 نقاط.
12 ساسولو، 4 نقاط.
13 سبيزيا، 4 نقاط.
14 هيلاس فيرونا، 3 نقاط.
15 جنوى، 3 نقاط.
16 إمبولي، 3 نقاط.
17 فينيزيا، 3 نقاط.
18 يوفنتوس، نقطتان.
19 كالياري، نقطتان.
20 ساليرنيتانا، لا يوجد نقاط

الكلمات المفتاحية

ترتيب الدوري الايطالي الكالتشيو الدوري الايطالي

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