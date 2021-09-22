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عاجل.. زلزال قوي يضرب ملبورن في أستراليا

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 07:45 ص
أرشيفية
أرشيفية
أعلن مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي، اليوم الأربعاء، وقوع زلزال قوي على عمق 10 كيلومترات قرب بلدة مانسفيلد، التي تبعد نحو 200 كيلومتر شمال شرقي ملبورن.

وأوضح المكتب في بيانه، أنه حتى الآن لم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" في البلاد.

هذا، وتداولت العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور التي توثق وقوع الزلزال في تشابل ستريت، المنطقة التجارية في ملبورن، بولاية فكتوريا في جنوب شرقي أستراليا.

الكلمات المفتاحية

ملبورن زلزال أستراليا

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