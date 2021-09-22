عاجل.. زلزال قوي يضرب ملبورن في أستراليا

أعلن مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي، اليوم الأربعاء، وقوع زلزال قوي على عمق 10 كيلومترات قرب بلدة مانسفيلد، التي تبعد نحو 200 كيلومتر شمال شرقي ملبورن.





وأوضح المكتب في بيانه، أنه حتى الآن لم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" في البلاد.



