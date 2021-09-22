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انطلاق حملة "معًا نطمئن .. سجل الآن" للتطعيم بلقاح كورونا في قنا

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 09:07 ص
حملة معا نطمئن.. سجل الآن
حملة معا نطمئن.. سجل الآن
بسام عبدالحميد
أعلنت مديرية الصحة والسكان بقنا، عن بدء انطلاق فعاليات حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"، صباح اليوم الأربعاء، لتشجيع المواطنين على التسجيل في موقع وزارة الصحة والسكان لتلقى اللقاح في نفس اليوم، من خلال تخصيص 9 أتوبيسات مجهزة تضم أعضاء فريق التوعية والتواصل المجتمعي التابع لوزارة الصحة والسكان بواقع 10 أفراد للفرقة الواحدة، والتي ستجوب مختلف قرى ومراكز المحافظة لمدة شهر.   

محافظ قنا
وأشاد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بالدور الفعَّال الذي تقوم به الحملات الصحية والمراكز والوحدات الثابتة والمتنقلة لتطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، حفاظًا على صحتهم وحمايتهم من خطر الإصابة بالفيروس، مؤكدا على سعي الدولة المستمر لإيجاد لقاح آمن يكون سلاحًا فعالًا في معركة مواجهة فيروس كورونا، واستمرار المتابعة الطبية على متلقي اللقاحات من قِبل الأطباء والمختصين، مناشدا المواطنين سرعة التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة من خلال الرابط التالي ((https:egcovac.mohp.gov.eg ))، وبموجب التسجيل يتم تحديد موعد الحصول على جرعة اللقاح، ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا، وتحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.   

حملة "معا نطمئن.. سجل الآن"
من جانبه أوضح الدكتور راجى تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا أن حملة "معا نطمئن.. سجل الآن" تهدف إلى تقديم التوعية لأهالي المحافظة بأهمية تلقى اللقاح لحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى الرد على جميع استفسارات المواطنين وتساؤلاتهم حول اللقاحات، مشيرا إلى انتشار أتوبيسات الحملة في مختلف الأماكن والميادين العامة، وأماكن التجمعات ومواقف المواصلات، ومراكز الشباب والرياضة، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، مضيفا أنه تم تدريب فرق التواصل المجتمعي على أعلى مستوى لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، مؤكدًا أن المواطنين الذين سجلوا على الموقع سابقًا ولم تصلهم رسالة نصية يمكنهم التوجه إلى الحملة للحصول على رسالة فورية بموعد تلقي اللقاح.

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