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مدرب يونايتد يعلن عودة نجمه بعد غياب طويل

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 08:30 ص
سولشاير
سولشاير
وكالات
قال مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشار، إن "المدافع فيل جونز سيعود إلى تشكيلة الفريق أمام وست هام يونايتد في كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم لبيوم الأربعاء بعد غياب 20 شهراً بسبب الإصابة".

ولم يلعب جونز مع يونايتد منذ سجل هدفاً خلال الفوز في كأس الاتحاد الإنجليزي على ترينمير روفرز في يناير (كانون الثاني) 2020، بسبب إصابة خطيرة في الركبة، وخضع لجراحة الصيف الماضي.

وقال سولشار لموقع النادي "أنا سعيد من أجل فيل. لقد أكمل مرتين (مباراتان) لمدة 90 دقيقة مع فريق تحت 23 عاما وشارك لبعض الدقائق خلف الأبواب المغلقة ولم تحدث مشكلة في ركبته. إنه يعمل بجدية كبيرة".

وأضاف "سيكون ضمن التشكيلة. إنه يوم جميل له ولنا وهو شيء يستحقه. أعرف التحديات التي واجهها من الناحية النفسية والتفكير في أنه لن يلعب مرة أخرى أو ربما عدم المشي وعدم اللعب مع الأطفال في الحديقة".

وشارك جونز مدافع منتخب إنجلترا السابق في أكثر من 200 مباراة مع يونايتد في كل المسابقات.

الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد فيل جونز رياضة اخبار الرياضة

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