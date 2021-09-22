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رسالة قوية من رضا عبد العال لإدارة الأهلي

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 09:00 ص
رضا عبد العال
رضا عبد العال
الفجر الرياضي

أكد رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأحمر، لم يظهر بمستواه المعهود فى مواجهة طلائع الجيش بالسوبر المصري.

عبد العال: أفشة لم يتواجد فى السوبر..والأهلي سيندم على رحيل "أجايي"

وقال عبد العال فى تصريحاته لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "TEN": "أفشة لم يتواجد فى مباراة السوبر على الإطلاق والإجهاد البدني كان مسيطر عليه لذلك كان يجب عدم مشاركته أساسيا أمام طلائع الجيش".

وأضاف: "الأهلي سيندم على رحيل النيجيري جونيور أجايي وعندما يكون فى حالته يظهر بمستوي أكثر من رائع، ولويس ميكيسوني يختلف عنه فى الأداء".

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رياضة رضا عبد العال الاهلي اخبار الرياضية اجايي أمام طلائع الجيش

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