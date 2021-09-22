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جوارديولا عن دي بروين: يحتاج إلى وقت لاستعادة مستواه

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 09:00 ص
دي بروين
دي بروين
وكالات
قال مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، إن "صانع اللعب كيفن دي بروين يستعيد مستواه بعد عدة إصابات، لكنه يحتاج إلى المزيد من الوقت لدخول التشكيلة الأساسية بانتظام"، وذلك رغم مستواه القوي خلال الفوز على ويكومب واندرارز في كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم.

وعانى دي بروين (30 عاماً)، والذي يعد بين أفضل لاعبي الوسط في العالم، من إصابة في وجهه خلال خسارة سيتي أمام تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو ، وشارك مع بلجيكا خلال الهزيمة أمام إيطاليا في دور الثمانية لبطولة أوروبا 2020 وتعرض لإصابة في أربطة الكاحل.

ودخل دي بروين التشكيلة الأساسية للمرة الثانية فقط هذا الموسم، وسجل هدفاً واستمر 90 دقيقة ليساعد سيتي حامل اللقب على الفوز 6-1 على ويكومب لكن غوارديولا قال إن لاعبه البارز كان يحتاج إلى "فترة إعداد مناسبة قبل الموسم".

وقال غوارديولا للصحافيين "بطولة أوروبا لم تكن مثالية وبعد أن تعرض للإصابة مع المنتخب الوطني، يحتاج إلى أن يكون لائقاً وأن يكون مستعدا من الناحية البدنية".

وأضاف "ولهذا السبب كان رائعاً جداً ما فعله حيث أنه لم يصل إلى الحالة المثالية.. لكنه يتحسن بشكل تدريجي".
وأبدى غوارديولا سعادته بمساهمة دي بروين الدفاعية أيضاً.

وقال مدرب سيتي إن لاعب الوسط فيل فودن، الذي هز الشباك أيضاً وصنع هدفين الثلاثاء، يسير في طريقه نحو استعادة لياقته بعد إصابته خلال اللعب مع منتخب إنجلترا.

وأضاف "فيل كان مصاباً لمدة شهرين. إنه لا يحتاج إلى عدد كبير من المباريات لاستعادة مستواه لأنه شخص يعيش 24 ساعة في اليوم من أجل اللعب وحالته البدنية رائعة".

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