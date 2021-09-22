Advertisements

سعر الدولار اليوم الأربعاء 22-9-2021 في البنوك

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 09:10 ص
بوابة الفجر
حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدولار اليوم الأربعاء في البنوك العاملة في مصر.

ما هو سعر الدولار اليوم في مصر؟

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

15.63 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.


أخبار تهمك

الزمالك يتحرك بعد إيقافه عن قيد اللاعبين الجدد

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن السوبر بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 20 ساعة

كارتيرون يحسم مصيره مع الزمالك

منذ ساعتين و 12 دقيقة

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يوقع عقوبة مالية ضخمة على اللاعبين والجهاز الفني بعد خسارة السوبر

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن أزمات الزمالك مع "فيفا"

منذ حوالي 4 ساعات

بعد خطف عمر جابر والطيب.. الطلائع يخاطب بيراميدز من أجل التعاقد مع الثالث

منذ 42 دقيقة

عاجل.. زلزال قوي يضرب ملبورن في أستراليا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

صفقة الزمالك المنتظرة يحرج الأهلي بعد الفوز بالسوبر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد خسارة السوبر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

اقتراح الأهلي يجبر نجمه على تجديد عقده

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة قوية من رضا عبد العال لإدارة الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم الأخطبوط

منذ 12 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:59 م

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

10:20 م

رسالة قوية من رضا عبد العال لإدارة الأهلي

09:00 ص

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

12:44 م

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

07:29 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements