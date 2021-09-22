الطالع الفلكى الأربِعَاء 22/9/2021..نُضْج الأربَعِين!





*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الحَمَلْ.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحُوت.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 22 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 16 سبتمبر - 17 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الزّبرَة من 20 سبتمبر - 2 أكتوبر.





اليوم 12 تُوت قبطى ، 22 أيْلُول رُومى ، 15 صَفَر، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (بعد ماعدّيت الأربعين سنة ؟)- وماله ، دَنْتَا إبتديت تُسُوء العربيّة فِنَفس المَعَاد.(عبد المنعم إبراهيم من فيلم وكرالأشرار-1972)





*القمر فى الحَمَلْ "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الشّمس تنتقل لبُرج الميزان - غربيّاً - تُرُوبِيكال سِيسْتِمْ)

تنتقل بمشيئة الله تَعَالى الشّمس من برج العذراء لبرج الميزان فى التّاسعة و 21 دقيقة مساء اليوم ، وسوف تبقى فيه لتنتقل للعقرب فى السّادسة و51 دقيقة صباح يوم 23 أكتوبر ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الغربيّة

(الشمس) ----- فى الميزان.(تنتقل للقرب فى 23 أكتوبر)

(عطارد) ----- فى الميزان.(ينتقل للعقرب فى 6 نوفمبر)

(الزّهرة) ----- فى العقرب.(تنتقل للقوس فى 7 أكتوبر)

(القمر) ------ فى الحَمَلْ.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الميزان.(ينتقل للعقرب فى 30 أكتوبر)

(زُحل) ------ فى الدّلو.(ينتقل للحُوت فى 7 مارس 2023)

(المُشترى) ---- فى الدّلو.(ينتقل للحُوت فى 29 ديسمبر 2021)





بانتقال الشمس/الأنا لبرج الميزان فقد حلّ وقت البحث عن الإعتدال والتوسّط فى الأمور دون تغليب كفّة على الأخرى ، دون شطط على نفسك أو على الطرف الآخر والقوى الكونيّة حيث تتعادل ساعات الليل وساعات النّهار تدعم مساعى العدالة والمُسَاواة على كافة المستويات بمشيئة الله تَعَالى ، الميزان يرمز لكفتين مُتقابلتين يربطهما عمودٌ واحد يُعبّر عن المصلحة المُشتركة كزوج وزوجة ، القلب والعقل ، إيرادات ومصروفات ، وبالعمل على تساوى الكفتيْن دون شطط من كفة على حساب الأخرى نتوقّع سير أمور الحياة بسلاسَة بمشيئة الله تَعَالى.





الإحتفال بالإعتدال الخريفى

يكون بانتقال الشمس من برج العذراء إلى بُرج الميزان و الإحتفال بالإعتدال الخريفى ثابت اليوم لدى بعض الثقافات ، فى الثقافة السّلتيّة الأيرلنديّة القديمة يتم الإحتفال بثمانية مُناسبات.....





21 مارس/أوستارا- الإعتدال الربيعى





21 يُونيه/ليثا - الإنقلاب الصّيفى





22 سبتمبر/مابون - الإعتدال الخريفى





22 ديسمبر/يولى - الإنقلاب الشتوى





وأربعة إحتفالات فرعيّة هى بيلتان، لوغناساده ،سَامْهَايْن/هالووين ، إمبولك.





فى ثقافتهم فهذا توقيت إنتصارالرّجل الكبير/النّاضج ، البحث عن الأوراق الصفراء والمقصود أنّ التشابه بين أوراق الأشجار الخريف وبين لون الشعر الأبيض لرجل وصل لعمرالأربعين يجعل من الرجل الأربعينى أو فتاة تخطت الثلاثين لهما فرصة الفوز بزواج ميمُون بمشيئة الله تَعَالى ، ففى هذا الوقت لا تجد الأوراق الخضراء الشابة كما فى 21 مارس لكن الفرصة أكبر بالعثور على أوراق صفراء تكفل لك توفير الدفء فى الأيام الباردة القادمة ، هذا يزيد من فرصة من لهم الفئة العمريّة المُتوازية مع مُوسم الإعتدال الخريفى والذى يعنى أن الرجل أو المرأة لم يعودو صغاراً لكنهم فى نفس الوقت لم يصلو لمرحلة شتاء العمر، لكن مُعتدلين فى إعتدال مُوسم الخريف.





شخصيّة جيمس بُوند السّينمائيّة

أدّاها رُوجر مُور و شون كونرى، إتضح أن كونرى أدّى (آخر) أدواره كجيمس بوند وعمره 41 سنة ، بينما قام مور بأداء (أوّل) أدواره كجيمس بوند وعمره 46 سنة ، مع ذلك بَدَا مورللجماهير أكثر شباباً وبهجة وقدّم الشخصيّة لسبعة أفلام لمدة 12 سنة.





شُوبُون نو هِى، إحتفاليّة يابانيّة

اليوم عطلة رسميّة فى اليابان بسبب الإعتدال الخريفى حيث تتساوى ساعات الليل والنّهار على مدار العام بالإضافة للإعتدال الرّبيعى ، كما يعنى باللغة اليابانيّة إحتفال الخريف بأرواح الأباطرة/الأجداد واليوم هو المنتصف لسبعة أيام ثلاثة فاتت و ثلاثة قادمة واليوم هو المُنتصف بينهم يقوم فيه اليابانيّون بزيارة قبور أجدادهم وذويهم وتقديم وجبات الأرزّ للفقراء كصدقة جارية بإسم الأجداد وحرق عيدان البخورعند القبور ووضع باقات الزّهورعليها وأداء الصلوات والأدعية لله تَعَالى بنيّة أن ترتاح أرواحهم ، هذا اليوم يُسمّى هِجَانْ وهى كلمة بوذيّة تعنى (لقد تركت هذا العالم المليئ بالجشع والرّغبات ووصلت إلى يوتوبيا الضّفة الأخرى بعد إجتيازى لنهر الموت) فبسبب تساوى ساعات الليل والنّهار/ الحياة والموت ، تكون البوابات الكونيّة مفتوحة لتواصل مُحتمل بين سكّان ضفّة الحياة الدّنيا والضّفة المُقابلة/الحياة الآخرة والخريف يُعبّر عن الجسر أو المعبَر من الصيف إلى الشتاء بما يُمثّله من تذكّر لدورة الحياة والموت، على الرّغم من إنتشار البوذيّة فى الهند والصّين إلا أنّ الإحتفال بهذا اليوم مقصور على الشعب اليابانى فقط.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: الكلمة الطيبة الحلوة لن تُكلفك الكثير، ، لكنّها كافية لفتح أكثر القلوب عناداً وتحويل الخصوم لأصدقاء بمشيئة الله تَعَالى.





برج الثور: تمسّك بأعمالك الرّوتينيّة إن حاول أحدهم جرّك لعمل لا تبرع فيه ، إبْتعِد عن الفهلوة ، الطرق المُختصَرَة أو التبرّع بإنجازعمل لا تُعرفه.





برج الجوزاء: عليك أن تستمع أكثر ممّا تتكلم سواء فى العمل أو الأسرة ، لتعرف قيمة المقولة إشترى ولاتبعشْ.





برج السّرطان: مهما كانت الأمورتبدو صعبة من ظاهرها فابحث عن النقاط الإيجابيّة وإستثمرها، فى العمل أو العاطفة فالبكاء على اللبن المسكوب لن يُفيد.





برج الأسد: قم بحلّ خلافاتك باللين وحُلو الكلام ،هذه النّصيحة تنسحب على علاقتك بمديرك فى العمل وعلاقتك بأفراد أسرتك وزوجتك ، الكلمة الزّين.

برج العذراء: الإحتمالات لمقابلتك لنصابين بياعين كلام واردة، ليس كل مايلمع ذهبًا، هذا ينسحب على المساحيق الجميلة من الخارج فقط ، والبدل اللامعة.





برج الميزان: تناول الشاى الأخضر والخبز بالرّدَة ،تخفيض الدهون والسكريات ، إيقاف التدخين والسّهَر، أنشطة لاسترجاع نضارتك إن شعرت بتقدّم العمر.





برج العقرب: العلاقات إما نافعة وإمّا ضارّة وعليك تحديد نوعيّة العلاقة والتصرّف بِحَزم مع نفسك ومع الطرف الآخَرْ، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج القوس: إن أردت أن تُطاع فأمر بما يُستطاع ، مقولة عليك تطبيقها حتى لاتُفاجأ بنفور شديد أو ردّ خشن من الآخرين.





برج الجدى: اللى يسأل مَيْتُوهْش، مثل شائع يعنى أن تستفهم إن شعرت بمشكلة فى عملك،لاعيب فى السؤال بدلاً عن المُكابرة والتظاهر بالمعرفة ثم إرتكاب الأخطاء.





برج الدّلو: تخلص من إعتمادك التام على مصدر واحد للدخل حتى لا تكون تحت التهديد بخسارته يوماً ما ببحثك عن وظيفة إضافية أو هواية تحوّلها لحرفة.





برج الحوت: بعض الأشخاص يمرضون إن ركنو للمكوث فى المنزل وأنت منهم ، وهذا مُفيد لحمايتك من الأمراض والديون ، وتطبيقك لمقولة الحَرَكَة بَرَكَة.







