تعاون بين جامعة حلوان ومكتبة مصر العامة لتأهيل 10 آلاف رائد أعمال





مكتبة مصر العامة

وتقام المبادرة تحت إشراف الأستاذ الدكتور خالد القاضي عميد كلية الاقتصاد المنزلي، والأستاذة الدكتورة إيمان ابو طالب مدير نادى ريادة الأعمال بجامعة حلوان والأستاذ الدكتور وليد شعبان خبير التدريب والتأهيل للمشروعات الصغيرة بنادى ريادة الأعمال، ومن مكتبة مصر العامة د. رياض طاهر مدير المكتبة، ود. تامر على إبراهيم منسق المبادرة من المكتبة.



وأوضح الاستاذ الدكتور ماجد نجم أن جامعة حلوان تسعى للشراكة والتعاون مع المؤسسات والهيئات العلمية والمعرفية المختلفة من أجل تدريب الشباب والطلاب وإعدادهم بقوة للتسلح بمهارات سوق العمل ودعمهم بالدورات التدريبية المهارية واللغوية، متنوعة التخصصات بما يواكب التطورات الحالية السريعة والمتلاحقة.



وتؤكد الأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة أن فكر ريادة الأعمال هو فكر جديد ومتطور ويعتمد على الابتكار والإبداع المستمر لذا تسعى الجامعة إلى دعم كافة أنشطة ريادة الأعمال لإيجاد طرق بديلة وابتكارية لعمل الشباب وللتوعية بهذا الفكر المتجدد الذي ينمي الإبداع ويظهر الكفاءات.



كلية الاقتصاد المنزلي

وأشار الأستاذ الدكتور خالد القاضي عميد كلية الاقتصاد المنزلي إلى أن المبادرة توفر للمشاركين شهادة من وزارة الاتصالات والمعلومات، وشركة مايكروسوفت مصر، والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة، ومؤسسة كير مصر للتنمية، وبعد اجتياز الامتحان بنجاح يحصل المتدرب على شهادة من أكاديمية سيسكو للشبكات.



وقد أكدت الأستاذة الدكتورة إيمان أبو طالب مدير نادى ريادة الأعمال بجامعة حلوان أن النادى يسعى دائما إلى الوصول للطلاب فى جميع كليات الجامعة لرفع قدراتهم وتأهيلهم ليكونوا رواد أعمال من خلال التنوع التخصصى المتوافق مع التخصصات المختلفة لكليات الجامعة وذلك من خلال تفعيل نقاط الاتصال للنادى بجميع كليات الجامعة كما تم فى كلية الأقتصاد المنزلى.



وقد أكد الأستاذ الدكتور وليد شعبان مصطفى مؤسس ومدير وحدة نقطة اتصال نادى ريادة الأعمال بكلية الاقتصاد المنزلى أن التعاون مع مكتبة مصر العامة يتم من خلال مذكرة تعاون بين المكتبة وكلية الاقتصاد المنزلى حيث سبق وأن تم تنفيذ العديد من الفاعليات لخدمة طلاب الكلية مثل المبادرة القومية لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل والتى تم تنفيذها عام ٢٠٢٠ online حيث تعتبر مكتبة مصر العامة الرئيسية من أعرق المكتبات المصرية التى تقدم خدمات تدريبية للطلاب.



وتتضمن المبادرة عقد مجموعة من المحاضرات التدريبية عن "مقدمة في ريادة الأعمال _ إعداد النموذج التجاري"، وخطة العمل والخطة التسويقية، وكفاءة إدارة المؤسسات ومهارات عرض المشروع، واصنع علامتك التجارية، والخطة المالية للمشروع، والمتابعة المالية إدارة الموارد البشرية، وفي ختام المبادرة يتم عقد امتحان خاص بالمبادرة لقياس مستوى المتدربين ومدى استيعابهم لمحاور وأهداف وموضوعات المبادرة.



نظمت وحدة نقطة اتصال نادي ريادة الأعمال بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان وهي أول نقطة اتصال لنادي ريادة الأعمال، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وبالتعاون مع مكتبة مصر العامة الرئيسية أولى فعاليات "مبادرة تأهيل 10 آلاف رائد أعمال وذلك عبر برنامج زووم Zoom.