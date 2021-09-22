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رد فعل مقدم برامج في قناة لحظة وقوع الزلزال بأستراليا

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 09:26 ص
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات

رصد مقطع فيديو رد فعل مقدم برامج خلال تقديم نشرة إخبارية على الهواء مباشرة، لحظة وقوع زلزال بجنوب شرق أستراليا.

 

وكان زلزال بقوة 5.8 درجة ضرب صباح اليوم الأربعاء جنوب شرق أستراليا، على عمق ضحل، وأدى لاهتزاز المباني بقوّة في ثاني كبرى مدن البلاد، ملبورن.

 

وهرع عدد كبير من سكان ملبورن إلى الشوارع خوفا، من دون أن ترد في الحال تقارير عن إصابات بشرية أو خسائر مادية.

 

ووفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع مركز الزلزال على عمق 10 كلم فقط من سطح الأرض، مشيرة إلى أنّه وقع بعيد الساعة التاسعة بالتوقيت المحلّي (الثلاثاء 23:00 ت غ) وأنّ السكّان على بُعد مئات الكيلومترات شعروا به.


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