ننشر رابط التسجيل في حملة "معا نطمئن" لتلقي لقاح كورونا

انطلقت حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"، أمس الإثنين الموافق 20/9/2021، بمحافظات دمياط وأسيوط وبورسعيد، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي لقاح كورونا، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا، إذ ازدادت تزامنًا مع ذلك عمليات البحث من قِبل المواطنين حول رابط التسجيل في حملة معا نطمئن.





وفي هذا الإطار، سنستعرض لكم متابعينا الكرام، رابط التسجيل في حملة "معا نطمئن"، وخطوات التسجيل وفقًا لما أوضحته وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، وهي كالتالي:-





رابط التسجيل في حملة معا نطمئن





- يمكن للمواطنين التردد على حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" التي تجوب المحافظات لتسجيل بياناتهم وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، أو التسجيل من خلال الرابط التالي ( اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــا ) للحصول على اللقاح.





- بعد ذلك اضغط على "التسجيل لطلب اللقاح"، واختر من بين الفئات المحددة سواء كنت من العاملين في القطاع الطبي، أو من أصحاب الأمراض المزمنة، أو التطعيم بغرض السفر أو الفئات الأخرى.





- استوف البيانات المطلوبة وبعد ذلك اضغط على "استكمال الطلب".

- وبعد الانتهاء من إدخال جميع البيانات المطلوبة والموافقة على الإقرارات التي تظهر أمامك، ستحصل على رقم يمكنك من خلاله متابعة الطلب.





وأشارت وزارة الصحة، إلى أن حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" تجوب مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات ومواقف المواصلات العامة ومحطات المترو والقطارات، وذلك من الساعة 10 صباحًا وحتى 10 مساءًا، إذ تم تجهيز 18 مركز شباب بالمحافظات التي انطلقت بها الحملة اليوم، لتلقي المواطنين اللقاح في نفس اليوم فور التسجيل بالحملة، فضلًا عن تجهيز مراكز شباب بجميع المحافظات التي تجوبها الحملة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك لمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح.



