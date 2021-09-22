ترتيب هدافي الدوري الاسباني بعد مباريات الجولة السادسة

زوار "الفجر الرياضي" نستعرض لكم ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد انتهاء مباريات الجولة السادسة من عمر البطولة المحلية.





ترتيب هدافي الدوري الاسباني قبل إنطلاق الجولة القادمة





وجاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني على النحو التالي:





واصل الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد انطلاقته المتميزة وتمكن من تسجيل هدف في فوز الملكي على فالنسيا بهدفين مقابل هدف، ليرفع بذلك رصيده من الأهداف إلى 6 أهداف في صدارة هدافي الدوري الإسباني.





فيما يلاحقه زميله في الفريق فينيسيوس جونيور على صدراة الهدافين بعدما سجل هو الآخر هدف خلال تلك المباراة، ليرتفع بذلك رصيده إلى 5 أهداف في المركز الثاني.





وجاء ترتيب هدافي الدوري الاسباني على النحو التالي:





كريم بنزيما 6 أهداف

فينسيوس جونيور 5 أهداف

ميكيل اوبارزابال 4 أهداف

لويس سواريز 3 أهداف

كارلوس سولر 3 أهداف

ايريك لاميلا 3 اهداف

انخيل كوريا 3 اهداف

إيناكي ويليامز هدفين

مارتن برايثوايت هدفين

يوسف النصيري هدفين

اليخاندرو فيرنانديز هدفين

ممفيس ديباي هدفين



