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بعد خطف عمر جابر والطيب.. الطلائع يخاطب بيراميدز من أجل التعاقد مع الثالث

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 09:30 ص
طلائع الجيش
طلائع الجيش
محمد زويد
تعاقد نادي طلائع الجيش مع الثنائي عمر جابر وكريم الطيب على سبيل الإعارة لمدة موسم بعد موافقة اللاعبين على التواجد مع الفريق العسكري.

طلائع الجيش يخاطب بيراميدز من أجل التعاقد مع العائد الجديد

وأضاف أن هناك محاولات للتعاقد مع ناصر منسي لاعب بيراميدز بعد انتهاء إعارته للفريق العسكري لدعم الهجوم بناء على رغبة عبد الحميد بسيوني المدير الفني وسيتم الانتظار لمعرفة رغبة اللاعب والجهاز الفني لفريقه خاصة بعد تلقيه عرضا من أحد الأندية الصاعدة في الدوري بجانب رغبة إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز في بقائه.

وزاد: "حسين السيد تلقى عرضا من الإسماعيلي ولكن اللاعب يرغب في البقاء مع الطلائع بعد تجربة الإعارة من الدراويش".

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