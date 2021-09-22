رئيس وزراء تايلاند يُسرع التطعيمات والتدابير التحفيزية في البلاد

قال رئيس وزراء تايلاند، اليوم الأربعاء، إن تايلاند ستسرع التطعيمات وتدخل إجراءات تحفيزية عاجلة للتخفيف من تأثير أشد تفشي لفيروس كورونا.





أبلغت تايلاند عن أكثر من 1.5 مليون إصابة و15000 حالة وفاة، حوالي 99 ٪ من تلك منذ أبريل من هذا العام، بعد عام من الاحتواء الناجح الذي انهار خلاله قطاع السياحة الرئيسي. وصرح برايوت تشان أوتشا في مؤتمر صحفي استضافته وكالة التخطيط الحكومية، إن الحكومة تتوقع عودة الوضع إلى طبيعته بسرعة. واضاف إن "الحكومة ستبذل قصارى جهدها لحل الأزمة حتى يتمكن الناس من العودة إلى حياتهم الطبيعية في أسرع وقت ممكن".









حتى الآن، تم تطعيم 22٪ فقط من إجمالي 72 مليون شخص يعيشون في تايلاند بشكل كامل. تريد السلطات معدل تلقيح أعلى قبل إعادة فتح أبوابها بالكامل للسياح. وأدخلت الحكومة سلسلة من الإجراءات لمواجهة الوباء، باقتراض 1.5 تريليون بات (45 مليار دولار)، بما في ذلك 500 مليار بات تمت الموافقة عليها هذا العام.





في وقت سابق من هذا الأسبوع، رفعت سقف الدين العام لمزيد من الاقتراض إذا لزم الأمر. وقال محافظ البنك المركزي، الشهر الماضي، إن تايلاند بحاجة إلى تريليون بات أخرى لدعم الاقتصاد. وتوقعت وكالة التخطيط أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7٪ إلى 1.2٪ هذا العام بعد انكماش بنسبة 6.1٪ العام الماضي.





وقال رئيس الوكالة، دانوتشا بيتشيانان، إن الانتعاش سيكون على شكل حرف K مع تحسن بعض الصناعات والبعض الآخر لا يزال كذلك، لا سيما قطاع الخدمات. واضاف إن "عدد الفقراء يميل إلى الارتفاع بسبب فقدان الوظائف وانخفاض الدخل بسبب الأزمة". كما اوضح دانوتشا إن تحصيل الإيرادات الحكومية يواجه قيودًا مع عدم قدرة الشركات على العمل بشكل كامل، مما يقيد القدرة المالية على تنمية البلاد.







