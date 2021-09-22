Advertisements

رئيس وزراء تايلاند يُسرع التطعيمات والتدابير التحفيزية في البلاد

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 09:50 ص
بوابة الفجر
منار طارق
قال رئيس وزراء تايلاند، اليوم الأربعاء، إن تايلاند ستسرع التطعيمات وتدخل إجراءات تحفيزية عاجلة للتخفيف من تأثير أشد تفشي لفيروس كورونا.

أبلغت تايلاند عن أكثر من 1.5 مليون إصابة و15000 حالة وفاة، حوالي 99 ٪ من تلك منذ أبريل من هذا العام، بعد عام من الاحتواء الناجح الذي انهار خلاله قطاع السياحة الرئيسي. وصرح برايوت تشان أوتشا في مؤتمر صحفي استضافته وكالة التخطيط الحكومية، إن الحكومة تتوقع عودة الوضع إلى طبيعته بسرعة. واضاف إن "الحكومة ستبذل قصارى جهدها لحل الأزمة حتى يتمكن الناس من العودة إلى حياتهم الطبيعية في أسرع وقت ممكن".


حتى الآن، تم تطعيم 22٪ فقط من إجمالي 72 مليون شخص يعيشون في تايلاند بشكل كامل. تريد السلطات معدل تلقيح أعلى قبل إعادة فتح أبوابها بالكامل للسياح. وأدخلت الحكومة سلسلة من الإجراءات لمواجهة الوباء، باقتراض 1.5 تريليون بات (45 مليار دولار)، بما في ذلك 500 مليار بات تمت الموافقة عليها هذا العام.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، رفعت سقف الدين العام لمزيد من الاقتراض إذا لزم الأمر. وقال محافظ البنك المركزي، الشهر الماضي، إن تايلاند بحاجة إلى تريليون بات أخرى لدعم الاقتصاد. وتوقعت وكالة التخطيط أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7٪ إلى 1.2٪ هذا العام بعد انكماش بنسبة 6.1٪ العام الماضي.

وقال رئيس الوكالة، دانوتشا بيتشيانان، إن الانتعاش سيكون على شكل حرف K مع تحسن بعض الصناعات والبعض الآخر لا يزال كذلك، لا سيما قطاع الخدمات. واضاف إن "عدد الفقراء يميل إلى الارتفاع بسبب فقدان الوظائف وانخفاض الدخل بسبب الأزمة". كما اوضح دانوتشا إن تحصيل الإيرادات الحكومية يواجه قيودًا مع عدم قدرة الشركات على العمل بشكل كامل، مما يقيد القدرة المالية على تنمية البلاد.


وقال إن تايلاند تعد خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات الخمس المقبلة من أكتوبر 2022 لتحويل البلاد بالتكنولوجيا والابتكار.

الكلمات المفتاحية

كورونا تايلاند

أخبار تهمك

الزمالك يتحرك بعد إيقافه عن قيد اللاعبين الجدد

منذ ساعتين و 43 دقيقة

بعد خطف عمر جابر والطيب.. الطلائع يخاطب بيراميدز من أجل التعاقد مع الثالث

منذ 43 دقيقة

كارتيرون يحسم مصيره مع الزمالك

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم الأخطبوط

منذ 13 دقيقة

عاجل.. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن السوبر بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

رسالة قوية من رضا عبد العال لإدارة الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

صفقة الزمالك المنتظرة يحرج الأهلي بعد الفوز بالسوبر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأهلي يوقع عقوبة مالية ضخمة على اللاعبين والجهاز الفني بعد خسارة السوبر

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد خسارة السوبر

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن أزمات الزمالك مع "فيفا"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. زلزال قوي يضرب ملبورن في أستراليا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

منذ حوالي 12 ساعة

اقتراح الأهلي يجبر نجمه على تجديد عقده

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

تايلاند تطلب من بريطانيا تسليم رئيسة الوزراء المدانة شيناواترا

تايلاند تطلب من بريطانيا تسليم رئيسة الوزراء المدانة شيناواترا

تايلاند.. المعارضة تبدأ نقاشا برلمانيا ضد رئيس الوزراء و5 مسؤولين

تايلاند.. متظاهرون ينزلون إلى شوارع بانكوك للمطالبة بإصلاحات سياسية (فيديو)

تايلاند تتلقى أول لقاحات ضد فيروس كورونا

تايلاند تحظر التجمعات العامة مع تسجيل الإصابات والوفيات بكورونا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:59 م

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

10:20 م

رسالة قوية من رضا عبد العال لإدارة الأهلي

09:00 ص

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

12:44 م

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

07:29 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements