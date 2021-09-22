الأهلي يقترب من ضم الأخطبوط





اقترب مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من إتمام التعاقد مع أخطبوط الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





الأهلي يقترب من ضم صفقة جديدة





ودخل مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مفاوضات جادة مع محمد بسام حارس مرمى نادي طلائع الجيش، لحصول على خدماته خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وتواصل أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، مع محمد بسام خلال الفترة الماضية، من أجل بحث إمكانية التعاقد مع خلال الميركاتو الصيفي الحالي.





ونجح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، في تحقيق لقب كأس السوبر المصري، بعد الفوز على النادي الأهلي.



