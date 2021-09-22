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الاتحاد الإيطالي يصدم لاتسيو

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 10:00 ص
لاتسيو
لاتسيو
وكالات
رفض الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الاستئناف المقدم من نادي لاتسيو بشأن عقوبة مدربه ماوريسيو ساري عقب طرده أمام ميلان.

وطرد ساري من المباراة التي خسرها فريقه أمام ميلان بهدفين نظيفين، بسبب عصبيته الزائدة وهجومه على البلجيكي أليكسيس سايليمايكرز لاعب "الروسونيري".

وحسب الصحيفة الإيطالية، لم يتواجد ساري على خط الملعب في مواجهة لاتسيو وكالياري بنهاية الأسبوع الماضي (2-2)، كما سيغيب أمام تورينو يوم الخميس، بعد أن تم رفض الاستئناف بشأن إيقافه مباراتين.

وقال الاتحاد في بيان رسمي: "المحكمة الرياضية رفضت شكوى لاتسيو ضد العقوبة التي تم فرضها على ماوريسيو ساري، بعد طرده في مباراة ميلان ولاتسيو".

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