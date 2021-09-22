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ملبورن تشدد إجراءات الأمن في مواجهة احتجاجات كورونا

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 10:01 ص
بوابة الفجر
منار طارق
انتشرت الشرطة في جميع أنحاء وسط ملبورن، ثاني أكبر مدينة في أستراليا، اليوم الأربعاء، في محاولة لإنهاء يوم ثالث من الاحتجاجات على قيود إغلاق COVID-19، حيث سجلت ولاية فيكتوريا ارتفاعًا آخر في الإصابات.

وقامت الشرطة باعتقال أكثر من 60 يوم الثلاثاء بعد أن ألحق أكثر من 2000 محتج أضرارا بالممتلكات وأغلقوا طريقًا سريعًا مزدحمًا وجرحوا ثلاثة من رجال الشرطة بعد أن أغلقت السلطات مواقع البناء لمدة أسبوعين للحد من انتشار المرض. وتجمع المحتجون مرة أخرى في مجموعات تتجول في شوارع المدينة يوم الأربعاء رغم مناشدات لهم بالبقاء في منازلهم، لكنهم تجنبوا إلى حد كبير الاشتباكات مع حافلات الشرطة، بينما تعهد قائد شرطة الولاية شين باتون بمنع المزيد من أعمال العنف.

وصرح باتون لوسائل الإعلام في ملبورن: "لن أتحدث عن التكتيكات التي سنستخدمها اليوم.. أريدهم أن يكونوا غير مدركين تمامًا لما سنفعله وما هي القدرة التي قد يواجهونها."

بحلول وقت مبكر من بعد الظهر، أظهرت لقطات تلفزيونية تجمع مئات المتظاهرين في ضريح الذكرى، وهو نصب تذكاري بالقرب من وسط المدينة لتكريم الخدمة في الحرب، تحت مراقبة الشرطة. وجاءت الاحتجاجات في أعقاب قرار السلطات جعل اللقاحات إلزامية لعمال البناء وفرض إغلاق مواقع البناء اعتبارًا من يوم الثلاثاء، بدعوى عدم الامتثال للقواعد الصحية.

وقالت السلطات والمسؤولون النقابيون إن الجماعات المتطرفة واليمينية المتطرفة انضمت إلى الاحتجاج. وقال رئيس الوزراء: "كان هناك بعض الأشخاص الذين يمكن أن تقول إنهم من صناعة البناء. كان هناك آخرون لم يكونوا... لم يكونوا هناك للاحتجاج، إنهم هناك من أجل القتال، ويتظاهرون بأنهم يحتجون".

وقالت وسائل إعلام إن المتظاهرين رفضوا التحدث إلى الصحفيين في مكان الحادث مرددين "أنباء كاذبة" عند الاتصال بهم.

الكلمات المفتاحية

ملبورن كورونا احتجاجات

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