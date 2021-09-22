يارا تتخطى ربع مليون مشاهدة بـ"أنا رحت منك"

حققت أغنية "أنا رحت منك"للمطربة اللبنانية يارا نجاحًا كبيرًا، حيث تخطت حاجز الربع مليون مشاهدة، فور طرحها بأيام قليلة عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



والأغنية من كلمات الشاعر الراحل حسين السيد، ألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع زيد نديم ، وإشراف خالد أبو منذر.





وتقول كلمات الأغنية :"أنا رحت منك وانت اللي تعرف من إمتى، أنا غبت عنك وانت اللي عايز كده انت، مابغيرش خلاص ما بخافش عليك، مبقاش للقلب نصيب حوليك، زعلان من إيه مش ده طلبك، وحتزعل ليه مش ده أمرك، جاي بتدور وتسأل بعد ايه، هو فين اللي انت بتدور عليه".