Advertisements

يارا تتخطى ربع مليون مشاهدة بـ"أنا رحت منك"

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 10:49 ص
يارا
يارا
أروي حمدي
حققت أغنية "أنا رحت منك"للمطربة اللبنانية يارا نجاحًا كبيرًا، حيث تخطت حاجز الربع مليون مشاهدة، فور طرحها بأيام قليلة عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". 

والأغنية من كلمات الشاعر الراحل حسين السيد، ألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع زيد نديم ، وإشراف خالد أبو منذر.


وتقول كلمات الأغنية :"أنا رحت منك وانت اللي تعرف من إمتى، أنا غبت عنك وانت اللي عايز كده انت، مابغيرش خلاص ما بخافش عليك، مبقاش للقلب نصيب حوليك،  زعلان من إيه مش ده طلبك، وحتزعل ليه مش ده أمرك، جاي بتدور وتسأل بعد ايه، هو فين اللي انت بتدور عليه".

الكلمات المفتاحية

يارا انا رحت منك

أخبار تهمك

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

بيان من الحكومة يحسم الجدل بشأن تأجيل العام الدراسي الجديد

منذ ثلث ساعة

صفقة مدوية تقترب من بيراميدز

منذ 37 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

منذ حوالي 16 ساعة

كارتيرون يحسم مصيره مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة الزمالك المنتظرة يحرج الأهلي بعد الفوز بالسوبر

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة قوية من رضا عبد العال لإدارة الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

منذ حوالي 13 ساعة

نجم تونسي لامع يقترب من الدوري المصري

منذ ساعة و 8 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم الأخطبوط

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن السوبر بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأهلي يوقع عقوبة مالية ضخمة على اللاعبين والجهاز الفني بعد خسارة السوبر

منذ حوالي 12 ساعة

بعد خطف عمر جابر والطيب.. الطلائع يخاطب بيراميدز من أجل التعاقد مع الثالث

منذ ساعتين و 9 دقيقة

اقتراح الأهلي يجبر نجمه على تجديد عقده

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. زلزال قوي يضرب ملبورن في أستراليا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

أحمد جمال يتخطى المليون ونصف مشاهدة بكليب "النسيان"

مشاهدات "حالة كركبة" لأصالة تتخطى 500 ألف مشاهدة (فيديو)

"ملطشة القلوب" لمصطفى شوقي تتخطى الـ١٢ مليون مشاهدة عبر اليوتيوب

"ودعت روحي" لماجد المهندس تحقق 10 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

عالم موازي" لـ عبد المجيد عبد الله تتخطى أكثر من مليون مشاهدة عبر" يوتيوب "

"لو هتسيب" لمحمد حماقى تتخطى ٥ ملايين مشاهدة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:00 ص

الأهلي يقترب من ضم الأخطبوط

صفقة مدوية تقترب من بيراميدز

11:02 ص

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

03:59 م

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

10:20 م

رسالة قوية من رضا عبد العال لإدارة الأهلي

09:00 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements