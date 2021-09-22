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بطول ٢.٥ كم.. محافظ الجيزة يتابع الموقف التنفيذي لأعمال تطوير وتوسعة شارع مراد

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 10:37 ص
محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
إسماعيل منطاوي
عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماعا لمناقشة مخطط تطوير وتوسعة شارع مراد.

وأوضح محافظ الجيزة، أن الأعمال تأتى فى إطار خطة المحافظة لتطوير مختلف الطرق والشوارع بكافة الأحياء والمراكز والمدن للنهوض بها وتحسين الحركة المرورية.
وأضاف المحافظ، بأنه قد تم رصد حاجه شارع مراد لما له من أهمية مرورية ومتفرعاته للتطوير، مشيرًا إلي أن الأعمال تشمل توسعة وتطوير المسافة الواقعة ما بين أسفل منزل كوبري الجيزة اتجاه شارع مراد وحتى نفق الجلاء بطول ٢.٥ كم والشوارع الجانبية مع مراعاة الاهتمام بوضع اللمسات الجمالية وإزالة كافة المعوقات وتوفير أماكن انتظار للسيارات ونقل كافة مواقف السرفيس العشوائية.

وشدد راشد على ضرورة التنسيق مع المنشات على جانبي الشارع لتطوير الأسوار الخاصة بها واستبدال الحواجز الخرسانية بمحيطها بأخرى مضيئة لتتماشى مع أعمال التطوير وتوفير عناصر جمالية بمداخل الأنفاق.
كما ناقش محافظ الجيزة تحسين حالة الإنارة بالشارع والشوارع المحيطة وتطوير منظومة الإعلانات به للمساهمة فى توفير الموارد اللازمة لأعمال الصيانة مع الأخذ فى الاعتبار المظهر الحضاري الملائم لأعمال التطوير على أن يتم تحديد جدول زمنى للانتهاء من الأعمال دون تعطيل لحركة المرور أو قطع للأشجار المعمرة والتي تعد جزء من بيئة المحافظة الطبيعية وهويتها والاكتفاء بتقليم وتهذيب فروعها واستحداث بعض أنواع أشجار الزينة بالقطاعات التي بحاجة لأعمال تشجير إضافية.

حضر الاجتماع اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة ورؤساء أحياء الدقى وجنوب الجيزة ومدير مديرية الطرق بالجيزة ومسؤلى المكتب الإستشارى الهندسى والشركات المنفذة.

الكلمات المفتاحية

محافظ الجيزة شارع مراد الفجر أحمد راشد

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