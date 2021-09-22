مجلس إدارة"القاهرة للاستثمار" يوافق علي قرض بـ 260 مليون جنيه لتمويل المشروعات الجديدة

وافق مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، على السير في إجراءات الحصول على قرض بمبلغ 260 مليون جنيه من أحد البنوك المصرية لتمويل المشروعات الجديدة.

وحققت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، صافي ربح بلغ 458.2 مليون جنيه منذ بداية سبتمبر 2020 حتى نهاية مايو 2021، مقابل 330.9 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من عامها المالي الماضي.





وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 1.27 مليار جنيه، مقابل 991.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عامها المالي الماضي.



