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تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت مع بداية التعاملات
الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 10:43 ص
نيفين سمير
إستهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط المؤشران العام والأول بنسبة 0.05% و0.12% على التوالي، بينما ارتفع المؤشران "رئيسي 50" والرئيسي بنحو 0.17% و0.18% ،وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة حتى تمام الساعة 9:35 صباح اليوم بتوقيت الكويت، نحو 41.4 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1720 صفقة حققت سيولة بقيمة 8.7 مليون دينار تقريباً.
وحقق سهم "أهلي متحد - البحرين" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 989.91 ألف دينار مُستقراً عند سعر 281 فلساً، تلاه سهم "بيتك" بقيمة 711.72 ألف دينار مُتراجعاً بنحو 0.12%.
وتصدر سهم "دبي الأولى" القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع نسبته 5.38%، فيما تصدر سهم "المنار" القائمة الحمراء مُتراجعاً بحوالي 5%.
قطاعياً، ارتفعت مؤشرات 8 قطاعات يتصدرها السلع الاستهلاكية بنمو نسبته 0.53%، بينما تراجع قطاعا البنوك والمواد الأساسية بنحو 0.14% و0.17% على التوالي، في حين استقر 3 قطاعات أخرى