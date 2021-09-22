تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت مع بداية التعاملات





إستهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط المؤشران العام والأول بنسبة 0.05% و0.12% على التوالي، بينما ارتفع المؤشران "رئيسي 50" والرئيسي بنحو 0.17% و0.18% ، وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة حتى تمام الساعة 9:35 صباح اليوم بتوقيت الكويت، نحو 41.4 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1720 صفقة حققت سيولة بقيمة 8.7 مليون دينار تقريباً.