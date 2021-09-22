Advertisements

برلماني: تفعيل التدريب للنواب يعزز الحياة النيابية

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 10:48 ص
برلماني
برلماني
عبداللطيف هيبة




قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن الدورات البرلمانية التى يعقدها معهد التدريب البرلمانى بتوجيهات من المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، تهدف فى المقام الأول للارتقاء بمهارات الأعضاء، وترسيخ التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية وتطويرها، ودعم أطر التعاون مع البرلمانات في الدول الأخرى، وتبادل الخبرات البرلمانية معها، ويصبح لدينا عضو برلمانى ذو خبرة له باع فى العمل النيابى وواجهة مشرفة للدولة المصرية أمام البرلمانات الدولية.


إصقال خبرات

ووجه محسب، الشكر للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والنائبين المستشار أحمد سعد، ومحمد أبو العينين، وكيلى المجلس، والمستشار أحمد مناع أمين عام المجلس لدورهم فى تفعيل التدريب البرلماني لأعضاء مجلس النواب، لما سيعود على الأعضاء من إصقال لخبراتهم البرلمانية والتدريب حول توظيف الأدوات البرلمانية والتواصل مع السلطة التنفيذية لممارسة الدور الرقابى والتشريعى وما سيعود على الحياة السياسية والبرلمانية بما ينعكس على الخدمة المقدمة للمواطنين فى نفس الوقت.

ولفت محسب الي ان المادة 418 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على" ينشأ بمجلس النواب معهد يسمى (معهد التدريب البرلماني)، يهدف إلى المعاونة فى تطوير العمل فى المجلس وتدريب أعضائه والعاملين فيه والارتقاء بمهاراتهم، وترسيخ وتطوير وتدوين التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية، ونشرها، ودعم وتوثيق أطر التعاون مع البرلمانات فى الدول الأخرى وتبادل الخبرات البرلمانية معها،ويكون مقره مجلس النواب، ويشار إليه فيما يلى بالمعهد.

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب صقل مهارات تدريب النواب

أخبار تهمك

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن السوبر بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 22 ساعة

رسالة قوية من رضا عبد العال لإدارة الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم الأخطبوط

منذ أقل من ساعتين

اقتراح الأهلي يجبر نجمه على تجديد عقده

منذ حوالي 5 ساعات

نجم تونسي لامع يقترب من الدوري المصري

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. زلزال قوي يضرب ملبورن في أستراليا

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يحسم مصيره مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة مدوية تقترب من بيراميدز

منذ 36 دقيقة

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

منذ حوالي 20 ساعة

صفقة الزمالك المنتظرة يحرج الأهلي بعد الفوز بالسوبر

منذ حوالي 5 ساعات

بعد خطف عمر جابر والطيب.. الطلائع يخاطب بيراميدز من أجل التعاقد مع الثالث

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوقع عقوبة مالية ضخمة على اللاعبين والجهاز الفني بعد خسارة السوبر

منذ حوالي 12 ساعة

بيان من الحكومة يحسم الجدل بشأن تأجيل العام الدراسي الجديد

منذ ثلث ساعة

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

المعهد البرلماني ينظم برنامجًا تدريبيًا لوفد أمانة الشورى العماني

الالتزام مش بالدقيقة بالثانية،. أول 6 رسائل لرئيس مجلس نواب 2021

رئيس مجلس النواب يستقبل موسى فقيه رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي

منال لاشين تكتب: برلمان.. أم ساحة محكمة؟

رئيسا النواب والبرلمان العربي يوقعان برتوكولاً للتعاون

المستشار حنفي جبالي يستقبل رئيس برلمان زيمبابوي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:00 ص

الأهلي يقترب من ضم الأخطبوط

صفقة مدوية تقترب من بيراميدز

11:02 ص

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

03:59 م

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

10:20 م

رسالة قوية من رضا عبد العال لإدارة الأهلي

09:00 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements