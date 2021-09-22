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مؤشر بورصة مسقط يرتفع 0.18% في مستهل جلسة الأربعاء
الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 10:46 ص
نيفين سمير
إستهلت بورصة مسقط تعاملات اليوم علي ارتفاع وارتفع مؤشر"مسقط 30" بنسبة 0.18%، في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، عند مستوى 3928.17 نقطة، رابحاً 7.23 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة أمس الثلاثاء ، ودعم أداء المؤشر ارتفاع أسهم بالقطاعين الخدمات والمالي، في الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت مسقط.
وانفرد مؤشر قطاع الخدمات بالارتفاع بنسبة 0.82 بالمائة؛ مع صدارة سهم النهضة للخدمات للرابحين بنسبة 6.63 بالمائة، وارتفع العًمانية القطرية للتأمين 2.07 بالمائة.
وعلى الجانب الآخر استقرت مؤشرات القطاع المالي والصناعة، دون تغير عن مستوياتها بالأمس.
وداءت قائمة الأسهم المتراجعة خالية من الأسهم في ذلك التوقيت.
وبلغ حجم التداولات في التعاملات الصباحية 1.72 مليون سهم، بتنفيذ 89 صفقة، بقيمة تداول 550.71 مليون ريال.