مؤشر بورصة مسقط يرتفع 0.18% في مستهل جلسة الأربعاء





إستهلت بورصة مسقط تعاملات اليوم علي ارتفاع وارتفع مؤشر"مسقط 30" بنسبة 0.18%، في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، عند مستوى 3928.17 نقطة، رابحاً 7.23 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة أمس الثلاثاء ، ودعم أداء المؤشر ارتفاع أسهم بالقطاعين الخدمات والمالي، في الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت مسقط.