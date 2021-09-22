أحمد فلوكس: هنا شيحة "جدعة و بـ100 راجل"

في مشوار حياتي"

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يذكر أن الفنان أحمد فلوكس تعاقد مؤخراً على مسلسل "سفينة نوح" وهو من تأليف محمد الشواف، إخراج الجواهرجي، ويشاركه في بطولته منذر ريحانة.

كشف الفنان أحمد فلوكس عن علاقته بزوجته السابقة الفنانة هنا شيحة، ومساعدته لها في بعض المشاكل التي تعرضت لها مؤخراً، مُشيرًا إلى أنها قدمت له الكثير ويكن لها كل التقدير، ووصفها بأنها "جدعة وبـ 100 راجل".وتحدث أحمد فلوكس في تصريحات صحفية له أن هناك أشخاص ما حرصوا على إفساد هذه الزيجة، ونجحوا في ذلك، لذا لم يستمر زواجه من هنا شيحة سوى 6 أشهر فقط.وقال "فلوكس":"لقد خسرت هنا شيحة، لكنني على الجانب الآخر كسبت ابني سيف وزوجتي حالياً أم ابني، والتي ساعدتني كثيراً