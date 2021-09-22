Advertisements

أحمد فلوكس: هنا شيحة "جدعة و بـ100 راجل"

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 10:50 ص
أحمد فلوكس
أحمد فلوكس
أروي حمدي
كشف الفنان أحمد فلوكس عن علاقته بزوجته السابقة الفنانة هنا شيحة، ومساعدته لها في بعض المشاكل التي تعرضت لها مؤخراً، مُشيرًا إلى أنها قدمت له الكثير ويكن لها كل التقدير، ووصفها بأنها "جدعة وبـ 100 راجل".

وتحدث أحمد فلوكس في تصريحات صحفية له أن هناك أشخاص ما حرصوا على إفساد هذه الزيجة، ونجحوا في ذلك، لذا لم يستمر زواجه من هنا شيحة سوى 6 أشهر فقط.

وقال "فلوكس":"لقد خسرت هنا شيحة، لكنني على الجانب الآخر كسبت ابني سيف وزوجتي حالياً أم ابني، والتي ساعدتني كثيراً في مشوار حياتي".

يذكر أن الفنان أحمد فلوكس تعاقد مؤخراً على مسلسل "سفينة نوح" وهو من تأليف محمد الشواف، إخراج الجواهرجي، ويشاركه في بطولته منذر ريحانة.

الكلمات المفتاحية

هنا شيحة أحمد فلوكس

أخبار تهمك

كارتيرون يحسم مصيره مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة قوية من رضا عبد العال لإدارة الأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

صفقة مدوية تقترب من بيراميدز

منذ 41 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوقع عقوبة مالية ضخمة على اللاعبين والجهاز الفني بعد خسارة السوبر

منذ حوالي 12 ساعة

بيان من الحكومة يحسم الجدل بشأن تأجيل العام الدراسي الجديد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. زلزال قوي يضرب ملبورن في أستراليا

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة الزمالك المنتظرة يحرج الأهلي بعد الفوز بالسوبر

منذ حوالي 5 ساعات

بعد خطف عمر جابر والطيب.. الطلائع يخاطب بيراميدز من أجل التعاقد مع الثالث

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن السوبر بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يقترب من ضم الأخطبوط

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

منذ حوالي 20 ساعة

نجم تونسي لامع يقترب من الدوري المصري

منذ ساعة و 12 دقيقة

اقتراح الأهلي يجبر نجمه على تجديد عقده

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

أحدث ظهور لأحمد فلوكس برفقة علاء عابد عبر "إنستجرام"

منذر رياحنة ينضم لأبطال مسلسل "سفينة نوح" مع احمد فلوكس

أحمد فلوكس يبدأ تصوير "سفينة نوح" خلال أيام

أحمد فلوكس يطرح البوستر الرسمي لمسلسل "سفينة موسي"

شاهد.. أحمد فلوكس يستعرض لياقته في الچيم

أحمد فلوكس يستعرض عضلاته داخل الچيم

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:00 ص

الأهلي يقترب من ضم الأخطبوط

صفقة مدوية تقترب من بيراميدز

11:02 ص

بيان من الحكومة يحسم الجدل بشأن تأجيل العام الدراسي الجديد

11:19 ص

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

03:59 م

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

10:20 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements