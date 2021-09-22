Advertisements

إخلاء سبيل السائق المتهم بدهس الشيخ هاني الشحات بحادث مروري مروع

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 10:51 ص
الشيخ هاني الشحات
الشيخ هاني الشحات
هايدي شعبان
قرر رئيس محكمة جنح مدينة نصر، اليوم، إخلاء سبيل السائق المتهم بدهس الشيخ هاني الشحات، في حادث تصادم مروع أمام كوبري المنهل وذلك بعد تنازل نجل المجني عليه عن المحضر.

وأفاد السائق المتهم بدهس الشيخ هاني الشحات، بأنه كان يسير في الطريق المحدد له وأن المجنى عليه قطع عليه الطريق فجأة ودخل في مسار غير المحدد له.

بلاغ بالحادث
كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا مفاداه وقوع حادث مروري حيث تصادم سيارة نقل بأخرى ملاكي أمام كوبري المنهل.

وكان قد تبين من خلال التحريات أن سيارة نقل دهست سيارة الشيخ هاني الشحات من الخلف حتى تهشمت السيارة ونتج عنها مصرع الشيخ على الفور.

اتخاذ الإجراءات القانونية
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

هاني الشحات مصرع الشيخ هاني الشحات حادث مروري الشيخ هاني شحات إخلاء سبيل السائق المتهم

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يوقع عقوبة مالية ضخمة على اللاعبين والجهاز الفني بعد خسارة السوبر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

منذ حوالي 20 ساعة

صفقة الزمالك المنتظرة يحرج الأهلي بعد الفوز بالسوبر

منذ حوالي 5 ساعات

بعد خطف عمر جابر والطيب.. الطلائع يخاطب بيراميدز من أجل التعاقد مع الثالث

منذ ساعتين و 11 دقيقة

رسالة قوية من رضا عبد العال لإدارة الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

اقتراح الأهلي يجبر نجمه على تجديد عقده

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة مدوية تقترب من بيراميدز

منذ 39 دقيقة

نجم تونسي لامع يقترب من الدوري المصري

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن السوبر بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 22 ساعة

بيان من الحكومة يحسم الجدل بشأن تأجيل العام الدراسي الجديد

منذ ثلث ساعة

كارتيرون يحسم مصيره مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. زلزال قوي يضرب ملبورن في أستراليا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من ضم الأخطبوط

منذ أقل من ساعتين

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

النيابة تحقق مع السائق المتسبب في حادثة دهس مواطن بالمقطم

النيابة تكشف تفاصيل واقعة دهس مقطورة لـ7 سيارات أمام مستشفى حلوان

تهشم سيارتين ملاكى وعمود إنارة فى حادث تصادم بالتجمع الأول

حبس سائق مقطورة دهس شاب بالطريق الدائري

إحالة نجل وزير سابق لمحكمة الجنايات بتهمة القتل الخطأ

التحقيق في واقعة مصرع الشيخ هاني الشحات بحادث مروري مروع

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:00 ص

الأهلي يقترب من ضم الأخطبوط

صفقة مدوية تقترب من بيراميدز

11:02 ص

بيان من الحكومة يحسم الجدل بشأن تأجيل العام الدراسي الجديد

11:19 ص

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

03:59 م

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

10:20 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements