إخلاء سبيل السائق المتهم بدهس الشيخ هاني الشحات بحادث مروري مروع



بلاغ بالحادث

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا مفاداه وقوع حادث مروري حيث تصادم سيارة نقل بأخرى ملاكي أمام كوبري المنهل.



وكان قد تبين من خلال التحريات أن سيارة نقل دهست سيارة الشيخ هاني الشحات من الخلف حتى تهشمت السيارة ونتج عنها مصرع الشيخ على الفور.



اتخاذ الإجراءات القانونية

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.

قرر رئيس محكمة جنح مدينة نصر، اليوم، إخلاء سبيل السائق المتهم بدهس الشيخ هاني الشحات، في حادث تصادم مروع أمام كوبري المنهل وذلك بعد تنازل نجل المجني عليه عن المحضر.وأفاد السائق المتهم بدهس الشيخ هاني الشحات، بأنه كان يسير في الطريق المحدد له وأن المجنى عليه قطع عليه الطريق فجأة ودخل في مسار غير المحدد له.