صفقة مدوية تقترب من بيراميدز

يترقب مسؤولو نادي بيراميدز المصري حضور اللاعب المغربي وليد الكرتي صانع ألعاب فريق الوداد البيضاوي إلى القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة.





بيراميدز يترقب حضور صفقة الموسم





وأوضح مصدر مطلع داخل نادي بيراميدز أن المفاوضات مع الكرتي وإدارة الوداد قاربت على الانتهاء.





وأضاف أن الكرتي سيحضر إلى مصر خلال أيام وفقاً للاتفاق المبدئي بين الناديين من أجل توقيع الكشف الطبي وإتمام إجراءات الصفقة.





صفقات بيراميدز حتى الآن





وكان بيراميدز قد تعاقد مع التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم الإسماعيلي في صفقة انتقال حر بجانب عبد الله مجدي لاعب وسط المقاصة.





بيراميدز يضع ثنائي الفريق على قائمة الانتظار





ويضم بيراميدز في قائمته الغاني جون أنطوي والبوركيني إيريك تراوري والتونسي فخر الدين بن يوسف كما تم وضع الثنائي الإيفواري ويلفريد كانون والبيروفي كريستيان بينافينتي في قائمة الانتظار.



