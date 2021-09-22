كلوب عن مينامينو: إنه يعيش لحظات رائعة في ليفربول

أشاد مدرب ليفربول يورجن كلوب، بقوة شخصية تاكومي مينامينو بعدما تعافى اللاعب الياباني الدولي من مشاكل الإصابات وسجل هدفين خلال الفوز 3-0 على نوريتش سيتي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم.





وشارك اللاعب البالغ عمره 26 عاماً، والذي قضى الموسم الماضي معاراً في ساوثامبتون قبل التعرض لإصابة في الفخذ هذا الشهر، لأول مرة مع ليفربول هذا الموسم وسجل هدفين، بينما أضاف ديفوك أوريجي هدفاً.





وقال كلوب للصحافيين "إنه في لحظة رائعة. أعرف أنه لم يلعب كثيراً لكنه أصيب في الوقت السيء، وعاد وتعافى".





وأضاف "هذا ليس سهلاً لكنه صاحب شخصية قوية واستمتع بالمباراة. هذا مهم من أجله وهذا مهم من أجلنا، لذا سنساعده وسيساعدنا".





وأجرى كلوب 9 تغييرات على التشكيلة الأساسية وأشرك الشابين كايد جوردون وكونور برادلي، كما دفع بلاعب الأكاديمية تايلر مورتون بين الشوطين.





وأشاد المدرب الألماني بأداء لاعب الوسط المهاجم جوردون البالغ عمره 16 عاماً.





وقال كلوب "حسناً إنه جيد وهذا ما يمكن قوله عنه. يحتاج إلى تطوير الكثير من الأشياء، وهناك الكثير من الأشياء تحتاج إلى الاستقرار، ويحتاج إلى تعلم الكثير، لكنه يملك أيضا الكثير".





وأضاف "نحن سعداء بوجوده معنا وسنعامله بحرص.. ودعوني أقول إنه صاحب موهبة كبيرة".



