تعرف علي تفاصيل وإحصائية رفع تلال القمامة من قري ومدن الدقهلية (صور)



حي غرب المنصورة



ففي نطاق حي غرب المنصورة قال اللواء صبري سليمان رئيس الحي أنه تم متابعة أعمال التطوير والتجميل بمنطقة سندوب وذلك بتنفيذ اعمال فنية وجمالية علي الحواجز الخرسانية وكذا تم متابعة الاستعدادات للعام الدراسي بتجميل المدارس والحدائق بالجزر الوسطي وذلك بمشاركة المجتمع المدني.



مركز ومدينة طلخا



وفي مركز ومدينة طلخا قال محمد أمين رئيس المركز

انه في قطاع النظافه والتجميل انه متابعة أعمال رفع القمامة حيث تم رفع 155 طن من القمامه والمخلفات بمناطق وشوارع البحر الاعظم وطريق بلقاس وتقسيم بهاء الشربينى وتقسيم عمرو يونس وشارع الجمهورية

وتقسيم المعلمين وشاع الغفاره (جامع مسعود)

ومساكن التعبئه (طلخا القديمه) وشارع الشهيد صلاح مصطفي وشارع العراقي وتم تهذيب وتقليم الاشجار ونباتات الزينة بشارع كامل ليله واصدقاء البيئة بمدينة طلخا وبطريق المجزر الالى بقرية ميت الكرماء

وتم متابعة تنفيذ حملة نظافه ورفع اتربه ومخلفات صلبه بقرية ميت عنتر التابعه للوحدة المحليه بديسط

تمكنت الحملة من رفع اكثر من 40 طنا من القمامه والمخلفات الصلبه.



مركز المطرية



وفي مركز ومدينة المطرية قال محمد حمص رئيس المركز أنه تم متابعة تنفيذ قرار ايقاف اعمال شده خشبيه ومبانى للدور الارضى على مساحه 60م على املاك هيئة التعمير خارج الحيز العمراني، كما تم متابعة تنفيذ مشروع استكمال رصف شارع عباني بمدينه المطريه ضمن الخطه الاستثمارية، كما تم متابعة تنفيذ مشروع استكمال رصف شارع فخر الدين بالمدينه ضمن مشروعات الخطة للعام الحالي..



مركز منية النصر



وفي مركز ومدينة منية النصر قال الدكتور رضا قويطة رئيس المركز انه في مجال النظافة تم تجميع القمامة من جميع مناطق مدينة منية النصر الدراكسة ميت الخولي ميت طاهر وسط المدينة والكورنيش وابو شهدة والمحلات المتعاقدة وتفريغ الصناديق وكنس الأرصفة والشوارع الرئيسية والميادين وتم نقل ٢١٠ طن قمامة بنطاق المدينة والوحدات القروية التابعة، وتم متابعة ري الاشجار والحدائق العامة والجزر الوسطى وقص الحشائش وتقليم الأشجار ورش الشوارع الرئيسية والميادين العامة

وكذا متابعة رفع كفاءة إلاناره العامه بالمدينه والقري وتلبية طلبات المواطنين حيث تم اصلاح الكشافات المعطله شارع السنترال وفي طريق ميت الخولي - أشمون واصلاح الكشافات المعطله ميت طاهر، وتم إيقاف اعمال مخالفة قبل صب سقف الرابع علوي ومصادرة الخلاطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة، وتم متابعة استعدادات المدارس لبدء العام الدراسي ومتابعة تنفيذ الاجراءات الاحترازية بالمصالح الحكومية.



مركز ومدينة بني عبيد



ففي مركز ومدينة بني عبيد قال هاني سليمان رئيس المركز أنه متابعة أعمال النظافة العامة بالمدينه والوحدات القرويه من خلال مسح وتنظيف الطرق العامة والرئيسية وكذا رفع تراكمات وتجمعات أكوام القمامه والمخلفات الصلبة المتواجدة بأماكن تجميع القمامه وتم تفريغ حاويات وصناديق جمع القمامة وإرسالها إلى مقلب القمامه العمومى، وتم متابعة أعمال إصلاح وصيانة كشافات الإنارة العامة وعدادات التايمر المعطلة المتواجدة على أعمدة الكهرباء بنطاق قرية اليوسفيه.



وقال أنه استعدادا للعام الدراسي تم متابعة اجراءات تنفيذ آلية تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية داخل المدارس بالمدينة والوحدات القرويه، وتم وضع خطه لمنع تواجد الإشغالات خارج المدارس وخصوصًا الباعة الجائلين لتوفير المناخ المناسب للطلاب والمدرسين لانتظام واستقرار العملية التعليمية..







مركز ومدينة اجا



وفي مركز ومدينة اجا قال هشام ابو المكارم رئيس المركز أنه تم متابعة أعمال قطاع النظافة حيث تم تفريغ صناديق القمامة من جميع شوارع المدينة ومن مقالب التجمعات ونقلها إلى مصنع التدوير وتم رفع الأتربة من الطرق الرئيسية بالمدينة عن طريق تشغيل السيارة المكنسية بشوارع المدينة، وتم متابعة صيانه وإصلاح كشافات الإنارة بالطريق السريع(( قريه سنبخت ))كما تم متابعة أعمال فريق العمل الميدانى بادارة الحدائق والنظافة والتجميل حيت تم صيانة استراحات للمواطنين بالجزيرة الوسطى بمدخل اجا من الناحية الغربية.



مركز ةلمنصورة



وفي مركز ومدينة المنصورة قالت رحاب المزين رئيس المركز أنه تم متابعة أعمال ادارة النظافه برئاسه المركز لرفع تجمعات القمامة ورفع الرمال والأتربة من جانبى الطريق أسفل كوبرى سندوب العلوى اتجاه منطقة تجنيد المنصورة وأمام مستشفى المنصورة العسكري وبحوض الزعفران وحى الجامعة وبمنطقة عزبة الحلواني ورفع الرمال والأتربة ومن جانبى الطريق بطريق المنصورة طناح ومن جانبى الطريق أسفل كوبرى سندوب العلوى أمام مستشفى المنصورة العسكري وميدان عزبة الحلواني. وازالة الغاب والحشائش بجانب الطريق بكورنيش كوبرى سندوب العلوى، كما تم متابعة استكمال أعمال دهان النيوجيرسى بطريق سندوب اجا ودهان الكوبرى.



وأكد المحافظ على استمرار متابعتة الشخصية يوميا لتنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والميادين بالمراكز والمدن والاحياء ومتابعه النشاط اليومى لاعمال متابعه المشروعات التنموية وتحسين مستوى الخدمات المقدمه وذلك بهدف تحقيق إرضاء المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية.



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضرورة رفع كفاءة الشوارع والميادين حرصا على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، وبالمتابعة المستمرة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وفى اطار خطة محافظة الدقهلية التى اقرها الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه لرفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة حرصا على المظهر الحضارى والجمالى للمدن والاحياء،



وقد تابع " مختار" أعمال الوحدات المحلية بأحياء ومراكز ومدن بني عبيد وحي غرب المنصورة والمطرية ومنية النصر وطلخا وأجا والمنصورة.