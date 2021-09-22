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في هذا الموعد.. إنطلاق مسرحية "نجوم الظهر"

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 11:07 ص
محمد صبحي
محمد صبحي
أروي حمدي
أعلن الفنان محمد صبحي عن موعد عرض مسرحيته الجديدة "نجوم الظهر"، والتي من المقرر طرحها قريبًا، متمنيًا أن تنال على إعجاب جمهوره بمصر والوطن العربي.

وقال محمد صبحي في تصريحات صحفية له إنه إنتهى من تصوير جزء كبير من المسرحية، ويستعد لطرحها خلال الأيام المقبلة، قائلًا: "خلصنا كتير من التجهيزات لعرض المسرحية، وهو الآن يستعد لعرضها.. سوف نطرحها خلال يومين".

مسرحية "نجوم الظهر" بطولة محمد صبحي، سميرة عبد العزيز، ميرنا زكي، عبد الرحيم حسن، حمدي السيد، ندى ماهر، جيهان قمري، ومن تأليف وإخراج الفنان محمد صبحي. 

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نجوم الظهر محمد صبحي

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