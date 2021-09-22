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في 6 خطوات.. ننشر إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 11:08 ص
توصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية
توصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية
يحتاج الأشخاص لتوصيل التيار الكهربائي عند الانتقال لمسكن جديد أو بناء بيت، ويتساءلون عن الإجراءات الخاصة بذلك الشأن، وهو ما أوضحه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، حيث أنه نشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو توضيحي لأبرز إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية، نعرض أبرزها فيما يلي:

إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية

- على الشخص الراغب في توصيل التيار الكهربائي إلى سكنه التقدم لشركة التوزيع التابع لها بعد استكمال طلب المعاينة والمستندات الخاصة بالتقديم.

- وبعدها يتم سداد مقابل المعاينة (50 جنيها عن كل وحدة سكنية، أو تجارية أو إدارية، بحد أقصى 500 جنيه عن المنشأة).

- وبعد السداد تقوم الشركة بالمعاينة وإعداد المقايسة موضحا بها تكلفة التوصيل.

- توضح الشركة المطالبة الخاصة بقيمة تكلفة التوصيل، أسلوب السداد والتزامات كل طرف.

- يتم تسليم صاحب المنشأة المراد توصيل التيار الكهربائي لها، نسخة من المواصفات الفنية المعتمدة في حالة طلب غرفة محولات أو موزع.

- عقب سداد الشخص قيمة المقايسة يتم تنفيذ التوصيل طبقا للبرنامج الزمني المعتمد.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

- كل من قام بسرقة التيار الكهربائي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- إذا تكررت السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

- في حال تنفيذ العقوبات السابقة، لابد أن تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تمّ التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.

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توصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية توصيل التيار الكهربائي

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