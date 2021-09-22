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بيئة الإسكندرية: نستهدف دخول جينيس بأكبر حملة تنظيف للشواطئ (فيديو)

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 11:15 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور سامح رياض، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بمحافظة الإسكندرية، إن اليوم العالمي لتنظيف الشواطئ هو يوم السبت الثالث من كل شهر سبتمبر، مشيرًا إلى أن الجهاز شارك بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع الأهلي في أكبر حملة لتنظيف الشواطئ بطول 5 كيلو للحملة رقم 32 خلال أخر 3 سنوات، إذ توجه الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، دوما بضرورة إشراك الشباب في كل المبادرات والأنشطة البيئية، كونهم يحملون أفكارا جديدة تحل المشكلات البيئية.

وأضاف "رياض" خلال حواره عبر تطبيق "زووم" برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن الحملة الأخيرة عملت على تنظيف 8 شواطئ في المحافظة تزامنا مع اليوم العالمي لتنظيف الشواطئ من البلاستيك والمخلفات البلاستيكية منعا للتلوث.

وتابع رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بمحافظة الإسكندرية، أن هذه الحملة ستكون جديرة بالتسجيل في موسوعة جينيس كأطول حملة لتنظيف الشواطئ، وسيعمل بها 250 متطوع لمدة ساعة واحدة وستجمع كميات ضخمة من المخلفات البلاستيكية، إذ تستهدف هذه الحملة توعية المواطن بأهمية التغلب على هذه المشكلة، وبالتالي يجب أن يساعدنا بأن يكون جزءً من الحل لا المشكلة وألا يكون سببا في وصول المخلفات إلى البحر بشكل أو بأخر، مؤكدًا على ضرورة التخلص من الاكياس البلاستيكية بشكل سليم وأمن؛ لأنها تستمر لمئات السنوات دون أن تحلل وتبقى في البحار طيلة هذه المدة وتؤثر على الكائنات البحرية التي تتغذى عليها، وتتسبب في نفوقها فور تناولها.

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