البحوث الفلكية تكشف تفاصيل الاعتدال الخريفي وعلاقته بالحرارة (فيديو)

كشف الدكتور جاد القاضي، مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل بدء الاعتدال الخريفي وعلاقته بفصل الخريف.



وقال "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، إن الأرض تدور حول نفسها مرة يوميًا ينتج عنها الليل والنهار، ومرة حول الشمس ينتج عنها فصول السنة الأربعة، موضحًا أنه أثناء مرور الأرض حول الشمس تتعامد الشمس على أجزاء من الأرض، واليوم تتعامد الشمس تمامًا على خط الاستواء وهذا يعني أن هناك اعتدال بين الليل والنهار ويكونوا متساويين تمامًا تزامنًا مع بداية فصل الخريف اليوم 22 سبتمبر.



وتابع مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الاعتدال الخريفي ليس له علاقة نهائيًا بدرجة الحرارة، منوهًا بأن المصريين القدماء برعوا في دراسة الفلك والظواهر الفلكية، واحد أوجه الاستفادة من التغيرات الفلكية مواسم الزراعة وتمكين الفلاح من اختيار محاصيل بعناية لزراعتها في مواسم معينة.

