بيان من الحكومة يحسم الجدل بشأن تأجيل العام الدراسي الجديد

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، بشأن تأجيل بدء العام الدراسى الجديد 2021/2022 بالمدارس لعدم حصول أعضاء المنظومة التعليمية على لقاح فيروس كورونا.





وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل بدء العام الدراسى الجديد 2021/2022 بالمدارس لعدم حصول أعضاء المنظومة التعليمية على لقاح فيروس كورونا.



