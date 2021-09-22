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بيان من الحكومة يحسم الجدل بشأن تأجيل العام الدراسي الجديد
الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 11:19 ص
نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، بشأن تأجيل بدء العام الدراسى الجديد 2021/2022 بالمدارس لعدم حصول أعضاء المنظومة التعليمية على لقاح فيروس كورونا.
وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل بدء العام الدراسى الجديد 2021/2022 بالمدارس لعدم حصول أعضاء المنظومة التعليمية على لقاح فيروس كورونا.
وأوضحت الوزارة أن الدراسة ستبدأ فى مواعيدها المحددة وفقًا للخريطة الزمنية المعلنة مسبقًا، والمقرر لها أن تبدأ يوم السبت الموافق 9 أكتوبر المقبل، مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مُشيرةً إلى أنه جارٍ العمل على تنفيذ خطة لتطعيم جميع أعضاء المنظومة التعليمية بلقاح فيروس كورونا على مستوى مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات، بالتعاون مع وزارة الصحة.