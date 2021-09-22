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خبير بيئي يوضح يوضح خطورة انخفاض مساحة الشعب المرجانية (فيديو)

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 11:29 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
حذر الدكتور مجدي علام، الخبير البيئي، من خطورة انخفاض مساحة الشعب المرجانية على الكائنات البحرية بالعالم، قائلًا: إن تكوين الشعب المرجانية لا يظهر في أي منطقة أو أي مساحة، وإنما يوجد في مساحة محدودة في مناطق معينة على سطح الكرة الأرضية، موضحًا أن الأوروبيين والسياح يحرصوا على زيارة مصر والمناطق التي توجد بها الشعب المرجانية لرؤيتها.

وأضاف "علام"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الشعب المرجانية هي عبارة عن كائنات حية بحرية، ولكن التلوث يتسبب في موتها، موضحًا أنه عندما تموت الشعب المرجانية تتحجر وتصبح بدون ألوان أو حركة، موضحًا أن الشعب المرجانية تحتضن داخلها كثير من الكائنات الغير مرئية وتشكل جزء من توازن البيئة البحرية.

وتابع الخبير البيئي، أن اختفاء الشعب المرجانية مؤشر للتلوث، موضحًا أنه كلما كانت المياه نقية وشفافة وتصل أشعة الشمس لمساحات وعمق أكثر يكون هذا الكائن في حالة ازدهار، مشددًا على أن الاعتداء على البيئة الشاطئية الساحلية مشكلة خطيرة، مشيرًا إلى أن الشعب المرجانية تعتبر مؤشر للبيئة السلمية.

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