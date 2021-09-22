البرهان: التغيير في السودان تحميه القوات المسلحة

قال رئيس المجلس السيادي الانتقالي بالسودان عبدالفتاح البرهان، إن التغيير في السودان تحميه القوات المسلحة.

وأضاف البرهان، في كلمة له بعد محاولة الانقلاب الفاشلة: "نؤيد إقامة دولة ديمقراطية مدنية عن طريق الانتخابات وسنساعد في تأسيسها".

وقد أعلن الإعلام الرسمي السوداني، اليوم الثلاثاء، عن "محاولة انقلابية فاشلة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأكدت مصادر رسمية سودانية، أن ضباط في الجيش حاولوا السيطرة على مقر الإذاعة وفشلوا.

وأشارت المصادر الرسمية السودانية، إلى أن ضباط في سلاح المدرعات متورطون في محاولة الانقلاب الفاشلة.

وأوضحت المصادر الرسمية السودانية، أن الحركة طبيعية في شوارع العاصمة الخرطوم.